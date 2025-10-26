Utah Mammoth tog ännu en seger – 6–2 mot Minnesota

Utah Mammoth vann med 6–2 mot Minnesota

Utah Mammoths sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Nick Schmaltz matchvinnare för Utah Mammoth

2–6 (1–3, 1–0, 0–3) blev resultatet när Minnesota och Utah Mammoth möttes i Xcel Energy Center på söndagen. I och med detta har Utah Mammoth hela sex raka segrar i NHL.

Minnesota–Utah Mammoth – mål för mål

Utah Mammoth stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 4.02.

Minnesota reducerade dock till 1–3 genom Marcus Johansson med 4.21 kvar att spela. Marcus Johansson såg till att Minnesota reducerade igen efter 15.43 på pass av Vincent Hinostroza och Marco Rossi. Även i tredje perioden var Utah Mammoth starkast och gick från 2–3 till 2–6 genom mål av JJ Peterka, Nick Schmaltz och John Marino och avgjorde matchen.

Logan Cooley gjorde två mål för Utah Mammoth och ett assist och John Marino stod för tre poäng, varav ett mål.

I nästa match möter Minnesota San Jose hemma och Utah Mammoth möter Winnipeg borta. Båda matcherna spelas söndag 26 oktober 23.00.

Minnesota–Utah Mammoth 2–6 (1–3, 1–0, 0–3)

NHL, Xcel Energy Center

Första perioden: 0–1 (0.56) Logan Cooley (John Marino), 0–2 (3.29) Logan Cooley (Dylan Guenther, Michail Sergatjov), 0–3 (4.58) Nick Schmaltz (Nate Schmidt, John Marino), 1–3 (15.39) Marcus Johansson (Zeev Buium, Kirill Kaprizov).

Andra perioden: 2–3 (35.43) Marcus Johansson (Vincent Hinostroza, Marco Rossi).

Tredje perioden: 2–4 (53.37) JJ Peterka (Logan Cooley, Michail Sergatjov), 2–5 (55.13) Nick Schmaltz, 2–6 (59.54) John Marino (Ian Cole).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 1-1-3

Utah Mammoth: 5-0-0

Nästa match:

Minnesota: San Jose Sharks, hemma, 26 oktober

Utah Mammoth: Winnipeg Jets, borta, 26 oktober