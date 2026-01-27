Utah Mammoth föll och stannade på fem raka segrar

Tampa Bay vann med 2–0 mot Utah Mammoth

Tampa Bays fjärde seger på de senaste fem matcherna

Darren Raddysh avgjorde för Tampa Bay

Utah Mammoth har spelat bra i NHL senaste tiden. Inför matchen borta mot Tampa Bay hade laget tagit fem raka segrar. Men på tisdagen tog det stopp, när matchen i Benchmark International Arena slutade 2–0 (0–0, 1–0, 1–0). Det var första förlusten sedan den 12 januari för Utah Mammoth.

Segern var Tampa Bays fjärde på de senaste fem matcherna, och sjätte raka segern på hemmaplan.

Tampa Bay–Utah Mammoth – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

17.38 in i andra perioden gjorde Tampa Bay 1–0 genom Darren Raddysh assisterad av Nikita Kutjerov och Jake Guentzel.

Anthony Cirelli stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med 46 sekunder kvar att spela på pass av JJ Moser och Nikita Kutjerov. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tampa Bay med 4–2.

I nästa omgång har Tampa Bay Winnipeg hemma i Benchmark International Arena, fredag 30 januari 01.00. Utah Mammoth spelar borta mot Florida onsdag 28 januari 01.00.

Tampa Bay–Utah Mammoth 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

NHL, Benchmark International Arena

Andra perioden: 1–0 (37.38) Darren Raddysh (Nikita Kutjerov, Jake Guentzel).

Tredje perioden: 2–0 (59.14) Anthony Cirelli (JJ Moser, Nikita Kutjerov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 4-0-1

Utah Mammoth: 4-0-1

Nästa match:

Tampa Bay: Winnipeg Jets, hemma, 30 januari 01.00

Utah Mammoth: Florida Panthers, borta, 28 januari 01.00