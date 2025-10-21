Björklöven U18 besegrade Sundsvall Hockey U18 och toppar nu tabellen

Björklöven U18 vann med 5–3 mot Sundsvall Hockey U18

Björklöven U18:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Amadeus Johansson matchvinnare för Björklöven U18

Segern mot Sundsvall Hockey U18 på hemmaplan innebär att Björklöven U18 nu är serieledare i U18 regional norr herr, tre poäng före Modo. Björklöven U18 vände och vann med 5–3 (0–3, 2–0, 3–0). Sundsvall Hockey U18 ligger på nionde plats i tabellen.

Segern var Björklöven U18:s åttonde på de senaste nio matcherna, och femte hemmasegern i rad.

Sunderby SK U18 nästa för Björklöven U18

Sundsvall Hockey U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 5.43 i mitten av perioden. Björklöven U18 reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Victor Meneghetti och Oscar Hemmyr i andra perioden. Björklöven U18 gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 2–3 till ledning med 5–3 inom bara 5.52. Jonssons 5–3-mål kom med knappt fyra minuter kvar av matchen.

Så sent som den 22 september låg Björklöven U18 på femte plats i tabellen.

Björklöven U18 tar sig an Sunderby SK U18 i nästa match borta lördag 25 oktober 17.00. Sundsvall Hockey U18 möter Skellefteå AIK U18 hemma söndag 26 oktober 13.00.

Björklöven U18–Sundsvall Hockey U18 5–3 (0–3, 2–0, 3–0)

U18 regional norr herr

Första perioden: 0–1 (7.42) Gustav Von Essen (Mikael Haga Jansson, Viktor Fagemo), 0–2 (10.27) Charlie Ramsell (Noah Heinås, Petter Nymark), 0–3 (13.25) Noah Heinås.

Andra perioden: 1–3 (21.02) Victor Meneghetti (Axel Sandberg, Eddie Dennerås), 2–3 (24.50) Oscar Hemmyr (Malte Lagerqvist, Alexander Kenttä-Esko).

Tredje perioden: 3–3 (50.37) Carl Karmehag, 4–3 (55.34) Amadeus Johansson, 5–3 (56.29) Totte Jonsson (Nick Travergård, Eddie Dennerås).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven U18: 4-1-0

Sundsvall Hockey U18: 1-1-3

Nästa match:

Björklöven U18: Sunderby SK, borta, 25 oktober

Sundsvall Hockey U18: Skellefteå AIK, hemma, 26 oktober