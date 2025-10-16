Underläge i tredje perioden – då vände Sunderby och vann

Sunderby vann med 7–5 mot Lejon

Sunderbys Albin Landström tvåmålsskytt

Nils Mettävainio-Berglund matchvinnare för Sunderby

Hemmalaget Lejon hade greppet inför tredje perioden och ledde med 5–3 i U20 region norr A herr. Men Sunderby vände på matchen och vann till slut med 7–5.

Första perioden slutade 3–3.

Andra perioden var länge mållös. Lejon gick från 3–3 till 5–3 genom två snabba mål på 33 sekunder i slutet av perioden av Conrad Nilzon och Mille Morén. Sunderby dominerade i tredje perioden som laget vann klart och matchen med 7–5.

Sunderbys Alexander Linder stod för fyra poäng, varav ett mål och Albin Landström gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

För tabellens utseende betyder det här att Lejon ligger på sjunde plats medan Sunderby har sjätteplatsen.

Lagen möts på nytt i Sunderby Ishall den 24 november.

Onsdag 22 oktober 19.00 spelar Lejon borta mot Boden. Sunderby möter Kiruna hemma i Sunderby Ishall lördag 18 oktober 18.30.

Lejon–Sunderby 5–7 (3–3, 2–0, 0–4)

U20 region norr A herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (0.17) Gustav Lindmark (Alve Mikaelsson, Emil Sundén), 0–2 (7.34) Albin Landström (Alexander Linder), 1–2 (10.03) Conrad Nilzon (Tim Johansson, Alfred Nilzon), 2–2 (15.08) Filip Forsell (Jack Meier-Tomassen, Eddie Furtenback), 3–2 (17.44) Josef Bygdén (Alfred Nilzon, Milton Eriksson Scott), 3–3 (19.52) Albin Landström (Alexander Linder).

Andra perioden: 4–3 (37.59) Conrad Nilzon (John Kempe, Filip Forsell), 5–3 (38.32) Mille Morén (Casper Larsson).

Tredje perioden: 5–4 (46.38) Alve Mikaelsson (Gustav Lindmark, Nils Sundén), 5–5 (53.11) Alexander Linder (Noel Andefors), 5–6 (54.46) Nils Mettävainio-Berglund (Isak Hellström), 5–7 (55.35) Noel Andefors (Alexander Linder, Albin Landström).

Nästa match:

Lejon: Bodens HF, borta, 22 oktober

Sunderby: Kiruna IF, hemma, 18 oktober