Underläge i tredje perioden – då vände Nyköping och vann

Nyköping-seger med 6–5 mot Karlskrona

Nyköpings John Moberg tvåmålsskytt

Nyköpings fjärde seger för säsongen

Bortalaget Karlskrona hade greppet inför tredje perioden och ledde med 4–2 i hockeyettan södra. Men Nyköping vände på matchen och vann till slut med 6–5.

– Tycker vi vinner välförtjänt, vi jobbar kopiöst hårt och tillsammans. Vi visar en otrolig karaktär och moral att vända ett 2–4 underläge i sista perioden till vinst. Sjukt stolt över grabbarna insats, kommenterade Nyköpings huvudtränare Tobias Snäll.

John Moberg med två mål för Nyköping

Nyköping startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av John Moberg och Jonathan Andersson innan Karlskrona svarade och gjorde 2–1 genom Lukas Sjöblom.

Karlskrona förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 0–3 och ställningen efter två perioder var 2–4.

Nyköping vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–4 till 5–4 i tredje perioden inom bara 2.36.

Karlskrona kvitterade till 5–5 genom Rasmus Olofsson i tredje perioden.

Nyköping kunde dock avgöra till 6–5 med 4.44 kvar av matchen genom John Moberg.

Karlskronas Viktor Smeds hade tre assists och Joel Abrahamsson hade tre assists. Hugo Pettersson och Nico Vuorijärvi gjorde noll mål och tre assist var för Nyköping.

För Nyköping gör resultatet att man nu ligger på 19:e plats i tabellen medan Karlskrona är på andra plats.

När lagen senast möttes vann Karlskrona med 2–1.

Nyköping tar sig an Hanviken i nästa match hemma onsdag 28 januari 19.00. Karlskrona möter Hanviken borta lördag 24 januari 16.00.

Nyköping–Karlskrona 6–5 (2–1, 0–3, 4–1)

Hockeyettan södra, Stora Hallen

Första perioden: 1–0 (4.20) John Moberg (Mikael Taylan, Nico Vuorijärvi), 2–0 (11.12) Jonathan Andersson (William Hildebertszon, Wille Laine), 2–1 (17.46) Lukas Sjöblom (Viktor Smeds, Joel Abrahamsson).

Andra perioden: 2–2 (29.01) Victor Crus-Rydberg (Elias Sjöström, Emil Saramaa Larsson), 2–3 (32.01) Liam Engström (Joel Abrahamsson, Viktor Smeds), 2–4 (32.38) Joel Ratkovic-Berndtsson (Hannes Lindström, Victor Crus-Rydberg).

Tredje perioden: 3–4 (43.31) Vigor Andersson (Nico Vuorijärvi, Hugo Pettersson), 4–4 (45.14) Oliwer Stensson (Nico Vuorijärvi, Hugo Pettersson), 5–4 (46.07) Jonas Risberg (Wille Laine, Jonathan Andersson), 5–5 (50.00) Rasmus Olofsson (Viktor Smeds, Joel Abrahamsson), 6–5 (55.16) John Moberg (Hugo Pettersson, Vigor Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 2-0-3

Karlskrona: 3-1-1

Nästa match:

Nyköping: Hanvikens SK, hemma, 28 januari 19.00

Karlskrona: Hanvikens SK, borta, 24 januari 16.00