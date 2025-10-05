Umeå Hockeyklubb vann efter avgörande i tredje perioden mot Sollefteå

Umeå Hockeyklubb vann med 5–2 mot Sollefteå

Elias Wallgren gjorde två mål för Umeå Hockeyklubb

Felix Kentsson matchvinnare för Umeå Hockeyklubb

Det blev seger för Umeå Hockeyklubb borta mot Sollefteå i U18 division 1 norra B herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, men sen gjorde Felix Kentsson 2–3 och drygt en minut senare Elias Wallgren 2–4. Matchen slutade 2–5 (0–1, 2–1, 0–3).

Elias Wallgren tvåmålsskytt för Umeå Hockeyklubb

Elias Wallgren gjorde 1–0 till Umeå Hockeyklubb efter nio minuter på pass av Vincent Reichler och Emil Bergetoft. Olle Nordvall och Adrian Björkqvist gjorde att Sollefteå vände till underläget till ledning med 2–1.

Umeå Hockeyklubb kvitterade till 2–2 genom Leon Vestin i andra perioden. Umeå Hockeyklubb spelade bra i tredje perioden och gick från 2–2 till 2–5 genom mål av Felix Kentsson, Elias Wallgren och Ebbe Nordbrandt och avgjorde matchen.

Umeå Hockeyklubbs Elias Wallgren stod för tre poäng, varav två mål.

När lagen senast möttes blev det seger för Umeå Hockeyklubb med 2–1.

Den 9 november tar lagen sig an varandra igen, då i Nolia Ishall.

Nästa motstånd för Sollefteå är Kovland. Lagen möts torsdag 9 oktober 19.30 i FD Maskin Arena. Umeå Hockeyklubb tar sig an Vännäs HC J18 borta onsdag 8 oktober 19.30.

Sollefteå–Umeå Hockeyklubb 2–5 (0–1, 2–1, 0–3)

U18 division 1 norra B herr, Niphallen

Första perioden: 0–1 (9.07) Elias Wallgren (Vincent Reichler, Emil Bergetoft).

Andra perioden: 1–1 (20.14) Olle Nordvall (Lukas Dahlberg, Melvin Linder), 2–1 (21.27) Adrian Björkqvist (Lukas Dahlberg, Olle Nordvall), 2–2 (37.52) Leon Vestin (Arvid Wiggh, Emil Bergetoft).

Tredje perioden: 2–3 (44.05) Felix Kentsson (Elias Wallgren), 2–4 (45.27) Elias Wallgren (Olle Lidman, Folke Hertzberg), 2–5 (55.20) Ebbe Nordbrandt (Alfons Hahlin-Svanlund, Emil Blomqvist).

Nästa match:

Sollefteå: Kovlands IshF, borta, 9 oktober

Umeå Hockeyklubb: Vännäs HC div 1, borta, 8 oktober