Umeå Hockeyklubb U18:s fina svit fortsätter mot Njurunda U18

Umeå Hockeyklubb U18-seger med 9–0 mot Njurunda U18

Umeå Hockeyklubb U18:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Vincent Reichler avgjorde för Umeå Hockeyklubb U18

Umeå Hockeyklubb U18 fortsätter att ha det lätt mot Njurunda U18 i U18 division 1 norra B herr. På lördagen vann Umeå Hockeyklubb U18 på nytt – den här gången med hela 9–0 (3–0, 3–0, 3–0) hemma. Det var Umeå Hockeyklubb U18:s sjätte raka seger mot Njurunda U18.

Det här innebär att Umeå Hockeyklubb U18 nu har elva segrar i följd i U18 division 1 norra B herr.

Ånge U18 nästa för Umeå Hockeyklubb U18

Umeå Hockeyklubb U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.43 i mitten av perioden.

Även i andra perioden var Umeå Hockeyklubb U18 starkast och gick från 3–0 till 6–0 genom mål av Elias Wallgren, Alfons Hahlin-Svanlund och Oscar Grundberg.

Umeå Hockeyklubb U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–0. Målen i sista perioden gjordes av Elias Wallgren, Olle Lidman och Oscar Grundberg.

Olle Lidman gjorde ett mål för Umeå Hockeyklubb U18 och tre målgivande passningar, Elias Wallgren stod för två mål och ett assist och Emil Bergetoft hade tre assists.

Det här betyder att Umeå Hockeyklubb U18 är kvar på andra plats och Njurunda U18 stannar på åttonde plats, i serien.

Lagens första möte för säsongen vann Umeå Hockey Klubb med 5–0.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 30 november. Då möter Umeå Hockeyklubb U18 Ånge U18 i Visionite Arena 12.15. Njurunda U18 tar sig an Vännäs HC U18 borta 16.30.

Umeå Hockeyklubb U18–Njurunda U18 9–0 (3–0, 3–0, 3–0)

U18 division 1 norra B herr

Första perioden: 1–0 (7.25) Vincent Reichler (Olle Lidman), 2–0 (9.46) Vincent Reichler (Elias Wallgren, Olle Lidman), 3–0 (15.08) Leon Vestin (Malte Kågström, Emil Bergetoft).

Andra perioden: 4–0 (24.00) Elias Wallgren (Leon Vestin, Lukas Pålsson Enmark), 5–0 (28.11) Alfons Hahlin-Svanlund, 6–0 (38.53) Oscar Grundberg.

Tredje perioden: 7–0 (43.56) Olle Lidman (Emil Blomqvist), 8–0 (55.06) Oscar Grundberg (Emil Bergetoft, Timofej Ivakin), 9–0 (56.45) Elias Wallgren (Olle Lidman, Emil Bergetoft).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Umeå Hockeyklubb U18: 5-0-0

Njurunda U18: 1-0-4

Nästa match:

Umeå Hockeyklubb U18: Ånge IK, hemma, 30 november

Njurunda U18: Vännäs HC, borta, 30 november