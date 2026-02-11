Seger för Umeå Hockeyklubb U18 borta mot Ö-vik Hockey U18

Umeå Hockeyklubb U18-seger med 2–1 mot Ö-vik Hockey U18

Umeå Hockeyklubb U18:s Vincent Reichler tvåmålsskytt

Umeå Hockeyklubb U18:s tredje seger

Det blev dramatiskt när bortalaget Umeå Hockeyklubb U18 vann matchen mot Ö-vik Hockey U18 i Skyttishallen på onsdagen. Vincent Reichler stod för Umeå Hockeyklubb U18:s avgörande mål 18.13 in i tredje perioden. Matchen i i U18 regional norr fortsättning vår herr slutade 2–1 (1–0, 0–0, 1–1).

Umeå Hockeyklubb U18:s tränare Tomas Sandlin kommenterade matchen:

– Tuff match där försvarsspelet samt en storspelande målvakt fällde avgörande till vår fördel.

Ö-vik Hockey U18–Umeå Hockeyklubb U18 – mål för mål

Vincent Reichler gjorde 1–0 till Umeå Hockeyklubb U18 efter 19.20 med assist av Elias Wallgren och Emil Bergetoft.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

6.22 in i tredje perioden nätade Ö-vik Hockey U18:s Axel Kavenstrand framspelad av Vilmer Östman och Alex Lindahl och kvitterade. Men Vincent Reichler stod för målet när Umeå Hockeyklubb U18 avgjorde matchen med 1.47 kvar att spela på pass av Oscar Grundberg.

Umeå Hockeyklubb U18 ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Ö-vik Hockey U18 är på fjärde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Umeå HK med 5–3.

I nästa match, onsdag 18 februari möter Ö-vik Hockey U18 Sundsvall Hockey U18 borta i Brandcode Center 19.30 medan Umeå Hockeyklubb U18 spelar hemma mot SK Lejon U18 19.00.

Ö-vik Hockey U18–Umeå Hockeyklubb U18 1–2 (0–1, 0–0, 1–1)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Skyttishallen

Första perioden: 0–1 (19.20) Vincent Reichler (Elias Wallgren, Emil Bergetoft).

Tredje perioden: 1–1 (46.22) Axel Kavenstrand (Vilmer Östman, Alex Lindahl), 1–2 (58.13) Vincent Reichler (Oscar Grundberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ö-vik Hockey U18: 1-1-3

Umeå Hockeyklubb U18: 3-0-2

Nästa match:

Ö-vik Hockey U18: IF Sundsvall Hockey, borta, 18 februari 19.30

Umeå Hockeyklubb U18: SK Lejon, hemma, 18 februari 19.00