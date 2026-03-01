Umeå Hockeyklubb U18 vann borta mot Sundsvall Hockey U18

Umeå Hockeyklubb U18-seger med 3–1 mot Sundsvall Hockey U18

Arvid Wiggh matchvinnare för Umeå Hockeyklubb U18

Fjärde raka förlusten för Sundsvall Hockey U18

Umeå Hockeyklubb U18 segrade på bortaplan i Brandcode Center mot Sundsvall Hockey U18 i U18 regional norr fortsättning vår herr. 1–3 (1–1, 0–2, 0–0) slutade matchen på söndagen.

Resultatet innebär att Sundsvall Hockey U18 nu har fyra förluster i rad.

Clemensnäs U18 nästa för Umeå Hockeyklubb U18

Sundsvall Hockey U18 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 1.37 slog Viktor Fagemo till på pass av Elias Sitter och Mikael Haga Jansson. Umeå Hockeyklubb U18 kvitterade när Vincent Reichler fick träff efter förarbete av Alfred Bern och Olle Lidman efter 6.24.

Laget tog ledningen redan efter efter 2.12 i andra perioden genom Arvid Wiggh assisterad av Emil Bergetoft och Felix Kentsson. Efter 4.21 i andra perioden slog Leon Vestin till och gjorde 1–3. Vestin fullbordade därmed Umeå Hockeyklubb U18:s vändning.

Tredje perioden blev mållös och Umeå Hockeyklubb U18 höll i sin 3–1-ledning och vann.

Sundsvall Hockey U18 ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Umeå Hockeyklubb U18 ligger på sjätte plats.

När lagen möttes senast vann Sundsvall med 3–2.

Sundsvall Hockey U18 tar sig an SK Lejon U18 i nästa match borta lördag 7 mars 14.00. Umeå Hockeyklubb U18 möter Clemensnäs U18 hemma onsdag 4 mars 20.00.

Sundsvall Hockey U18–Umeå Hockeyklubb U18 1–3 (1–1, 0–2, 0–0)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Brandcode Center

Första perioden: 1–0 (1.37) Viktor Fagemo (Elias Sitter, Mikael Haga Jansson), 1–1 (6.24) Vincent Reichler (Alfred Bern, Olle Lidman).

Andra perioden: 1–2 (22.12) Arvid Wiggh (Emil Bergetoft, Felix Kentsson), 1–3 (24.21) Leon Vestin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall Hockey U18: 1-1-3

Umeå Hockeyklubb U18: 2-0-3

Nästa match:

Sundsvall Hockey U18: SK Lejon, borta, 7 mars 14.00

Umeå Hockeyklubb U18: Clemensnäs HC, hemma, 4 mars 20.00