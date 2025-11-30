Umeå Hockeyklubb U18 tog ny seger mot favoritmotståndet

Umeå Hockeyklubb U18 segrade – 9–1 mot Ånge U18

Umeå Hockeyklubb U18:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Umeå Hockeyklubb U18:s Oscar Grundberg tremålsskytt

Ånge U18 är lite av ett drömmotstånd för Umeå Hockeyklubb U18. På söndagen vann Umeå Hockeyklubb U18 på nytt – den här gången hemma i Visionite Arena. Matchen i U18 division 1 norra B herr slutade hela 9–1 (2–0, 2–0, 5–1). Det var Umeå Hockeyklubb U18:s sjätte raka seger mot Ånge U18.

Ånge U18:s tränare Rikard Andersson tyckte till om matchen:

– Vi fokuserar bra i två perioder. Alldeles för många utvisningar för vår del samt att vi tappar markeringar i början av tredje och samtidigt inte utnyttjar möjligheterna att reducera målskillnaden i powerplay. Umeå utnyttjar effektivt misstagen.

Därmed har Umeå Hockeyklubb U18 vunnit tolv matcher i rad i U18 division 1 norra B herr.

Timofej Ivakin gjorde matchvinnande målet

Elias Wallgren gjorde 1–0 till Umeå Hockeyklubb U18 efter 9.58.

2–0 kom efter 19.30 när Timofej Ivakin fick träff på pass av Emil Bergetoft.

Efter 5.56 i andra perioden slog Oscar Grundberg till på pass av Leon Vestin och Ebbe Nordbrandt och gjorde 3–0.

Arvid Wiggh gjorde dessutom 4–0 efter 15.28 framspelad av Leon Vestin.

Umeå Hockeyklubb U18 vann också tredje perioden 5–1 och matchen med hela 9–1.

Umeå Hockeyklubb U18:s Elias Wallgren stod för två mål och ett assist och Oscar Grundberg gjorde tre mål.

När lagen senast möttes vann Umeå Hockey Klubb med 7–1.

I nästa match möter Umeå Hockeyklubb U18 ÖSK/Ö-vik U18 hemma på fredag 5 december 19.00. Ånge U18 möter AIK-Hockey Härnösand U18 onsdag 3 december 19.30 hemma.

Umeå Hockeyklubb U18–Ånge U18 9–1 (2–0, 2–0, 5–1)

U18 division 1 norra B herr, Visionite Arena

Första perioden: 1–0 (9.58) Elias Wallgren, 2–0 (19.30) Timofej Ivakin (Emil Bergetoft).

Andra perioden: 3–0 (25.56) Oscar Grundberg (Leon Vestin, Ebbe Nordbrandt), 4–0 (35.28) Arvid Wiggh (Leon Vestin).

Tredje perioden: 5–0 (43.50) Elias Wallgren, 5–1 (50.12) Alvin Fridolf (Isak Viberg, Nico Desenbekowitsch), 6–1 (50.51) Oscar Grundberg (Folke Hertzberg), 7–1 (58.05) Olle Lidman (Elias Wallgren, Emil Blomqvist), 8–1 (59.41) Arvid Wiggh, 9–1 (59.51) Oscar Grundberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Umeå Hockeyklubb U18: 5-0-0

Ånge U18: 2-0-3

Nästa match:

Umeå Hockeyklubb U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, hemma, 5 december

Ånge U18: AIK-Hockey Härnösand, hemma, 3 december