Seger för Umeå Hockeyklubb U18 mot Piteå Hockey U18 i U18 regional norr fortsättning vår herr

Umeå Hockeyklubb U18 segrade – 3–1 mot Piteå Hockey U18

Oscar Grundberg matchvinnare för Umeå Hockeyklubb U18

Femte raka förlusten för Piteå Hockey U18

Umeå Hockeyklubb U18 segrade på hemmaplan mot Piteå Hockey U18 i U18 regional norr fortsättning vår herr. 3–1 (0–0, 3–0, 0–1) slutade matchen på lördagen.

– Viktiga poäng in på konto. Bra målvaktsspel låg bakom poängen och en stark defensiv, kommenterade Umeå Hockeyklubb U18:s tränare Tomas Sandlin.

Piteå Hockey U18:s huvudtränare Mikael Berglund om matchen:

– Vi gör några misstag i egen zon som vi blir straffade för. Sedan får vi jaga och skapar tillräckligt med lägen som vi ska vinna matchen på, men vi får inte in puckarna.

Umeå Hockeyklubb U18–Piteå Hockey U18 – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Umeå Hockeyklubb U18 stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0.

Piteå Hockey U18 reducerade till 3–1 redan efter efter 1.21 i tredje perioden genom Viktor Sidenmark på pass av Leo Jonsson och Gustav Olsson. Fler mål än så blev det inte för Piteå Hockey U18.

Umeå Hockeyklubb U18 har två segrar och tre förluster och 13–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Piteå Hockey U18 har fem förluster och 8–21 i målskillnad.

Det här betyder att Umeå Hockeyklubb U18 nu ligger på sjunde plats i tabellen och Piteå Hockey U18 är sist, på åttonde plats.

Lagen möts igen 7 mars i LF Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 8 februari. Då möter Umeå Hockeyklubb U18 Sunderby SK U18 16.00. Piteå Hockey U18 tar sig an Vännäs U18 borta 13.00.

Umeå Hockeyklubb U18–Piteå Hockey U18 3–1 (0–0, 3–0, 0–1)

U18 regional norr fortsättning vår herr

Andra perioden: 1–0 (22.34) Felix Kentsson (Tiger Elmblad Lampinen, Alfons Hahlin-Svanlund), 2–0 (29.05) Oscar Grundberg (Emil Bergetoft, Leon Vestin), 3–0 (38.03) Elias Wallgren (Emil Bergetoft, Vincent Reichler).

Tredje perioden: 3–1 (41.21) Viktor Sidenmark (Leo Jonsson, Gustav Olsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Umeå Hockeyklubb U18: 2-0-3

Piteå Hockey U18: 0-0-5

Nästa match:

Umeå Hockeyklubb U18: Sunderby SK, hemma, 8 februari 16.00

Piteå Hockey U18: Vännäs HC, borta, 8 februari 13.00