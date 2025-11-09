Umeå Hockeyklubb U18 segrade i toppmötet – Arvid Wiggh hjälte

Umeå Hockeyklubb U18 vann med 6–3 mot Sollefteå U18

Umeå Hockeyklubb U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Lukas Pålsson Enmark med tre mål för Umeå Hockeyklubb U18

Umeå Hockeyklubb U18 tog emot Sollefteå U18 i söndagens toppmöte i U18 division 1 norra B herr. Och det slutade med seger för hemmalaget Umeå Hockeyklubb U18, som besegrade Sollefteå U18 med 6–3 (1–0, 5–2, 0–1).

Andraplacerade Umeå Hockeyklubb U18 tog sin sjunde seger i rad i serien medan Sollefteå U18 efter sju raka segrar nu förlorade.

Arvid Wiggh matchvinnare för Umeå Hockeyklubb U18

Lukas Pålsson Enmark gjorde 1–0 till Umeå Hockeyklubb U18 efter bara 48 sekunder på pass av Alfred Bern och Emil Blomqvist. Umeå Hockeyklubb U18 övertaget även i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.28 genom Lukas Pålsson Enmark och gick upp till 3–0 innan Sollefteå U18 kom tillbaka och reducerade till 3–2.

Innan perioden var över hade Umeå Hockeyklubb U18 ryckt åt sig ledningen med 6–2. Redan efter 14 sekunder i tredje perioden reducerade Sollefteå U18 till 6–3 genom Olle Nordvall assisterad av Max Jonsson. Men mer än så orkade Sollefteå U18 inte med.

Umeå Hockeyklubb U18:s Lukas Pålsson Enmark gjorde tre mål.

Matchresultatet innebär att Sollefteå U18 ligger kvar på tredje plats. Ett fint lyft för Sollefteå U18 som låg på sjunde plats så sent som den 28 oktober.

Säsongens första möte lagen emellan vann Umeå Hockey Klubb med 5–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 13 november. Då möter Umeå Hockeyklubb U18 Vännäs HC U18 20.00. Sollefteå U18 tar sig an Ånge U18 borta 19.30.

Umeå Hockeyklubb U18–Sollefteå U18 6–3 (1–0, 5–2, 0–1)

U18 division 1 norra B herr, Nolia Ishall

Första perioden: 1–0 (0.48) Lukas Pålsson Enmark (Alfred Bern, Emil Blomqvist).

Andra perioden: 2–0 (20.28) Lukas Pålsson Enmark (Oscar Grundberg, Alfons Hahlin-Svanlund), 3–0 (23.39) Lukas Pålsson Enmark, 3–1 (25.21) Adrian Björkqvist (Linus Möst Kristiansen, Max Kjellsson), 3–2 (28.46) Adrian Björkqvist (Lukas Dahlberg), 4–2 (34.55) Arvid Wiggh (Emil Blomqvist, Leon Vestin), 5–2 (35.54) Vincent Reichler (Elias Wallgren, Malte Kågström), 6–2 (37.14) Arvid Wiggh.

Tredje perioden: 6–3 (40.14) Olle Nordvall (Max Jonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Umeå Hockeyklubb U18: 5-0-0

Sollefteå U18: 4-0-1

Nästa match:

Umeå Hockeyklubb U18: Vännäs HC, hemma, 13 november

Sollefteå U18: Ånge IK, borta, 13 november