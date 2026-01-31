Umeå Hockeyklubb bröt tunga sviten – 4–2 mot Boden

Umeå Hockeyklubb vann med 4–2 mot Boden

Albin Kelly avgjorde för Umeå Hockeyklubb

Umeå Hockeyklubbs andra seger för säsongen

Det blev fyra förluster i rad i U20 region norr topp 8 herr för Umeå Hockeyklubb. Men på lördagen hemma mot Boden kom trendbrottet. Matchen i Nolia Ishall slutade 4–2 (0–1, 0–1, 4–0).

Bodens assisterande tränare Dennis Anehagen om matchen:

– Idag gör vi en insats som jag tycker är ganska långt ifrån vad vi kan göra på isen, vi är för slappa i närkamper och duellerna. Onödiga utvisningar som Umeå tar vara på. Bara ladda om batterierna inför match mot Övik imorgon!

När Umeå Hockeyklubb och Boden senast gjorde upp var Boden klart bättre och vann med hela 5–0. Nu kom alltså revanschen för Umeå Hockeyklubb.

Umeå Hockeyklubb–Boden – mål för mål

Froste Öhman gjorde 1–0 till Boden efter 5.17 framspelad av Kasper Johansson och Noel Norberg.

Efter 15.04 i andra perioden nätade Olle Lundqvist och gjorde 0–2.

Umeå Hockeyklubb vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 0–2 till 4–2 i tredje perioden. Umeå Hockeyklubbs mål gjordes av Albin Kelly, Alex Alasaarela, Albin Sandström och David Lidberg Vikström.

Albin Sandström gjorde ett mål för Umeå Hockeyklubb och två målgivande passningar.

Umeå Hockeyklubb stannar därmed på åttonde och sista plats och Boden på sjätte plats i tabellen. Så sent som den 10 januari låg Boden på andra plats i tabellen.

I nästa match, söndag 1 februari möter Umeå Hockeyklubb Kalix hemma i Nolia Ishall 14.30 medan Boden spelar borta mot Ö-vik Hockey J20 14.40.

Umeå Hockeyklubb–Boden 4–2 (0–1, 0–1, 4–0)

U20 region norr topp 8 herr, Nolia Ishall

Första perioden: 0–1 (5.17) Froste Öhman (Kasper Johansson, Noel Norberg).

Andra perioden: 0–2 (35.04) Olle Lundqvist.

Tredje perioden: 1–2 (46.17) Albin Sandström, 2–2 (49.55) Alex Alasaarela (Maximus Fjällby, Wilmer Gustavsson), 3–2 (52.43) Albin Kelly (Alex Alasaarela, Albin Sandström), 4–2 (54.57) David Lidberg Vikström (Albin Sandström, Otto Lindström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Umeå Hockeyklubb: 1-1-3

Boden: 2-0-3

Nästa match:

Umeå Hockeyklubb: Kalix HC, hemma, 1 februari 14.30

Boden: Örnsköldsvik HF, borta, 1 februari 14.40