Ulricehamns IF/Nittorps IK utklassade Guts/Valdemarsvik – vann med 7–0

Ulricehamns IF/Nittorps IK vann med 7–0 mot Guts/Valdemarsvik

Matheo Rydén avgjorde för Ulricehamns IF/Nittorps IK

Andra raka segern för Ulricehamns IF/Nittorps IK

Ulricehamns IF/Nittorps IK övertygade när laget vann på bortaplan mot Guts/Valdemarsvik i U20 Div 1 B syd vår herr med hela 7–0 (2–0, 1–0, 4–0).

Skövde HC nästa för Ulricehamns IF/Nittorps IK

Gästande Ulricehamns IF/Nittorps IK började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 2.07 slog Matheo Rydén till efter pass från Ture Gustavsson och Nilas Axell.

Laget ökade ledningen till 0–2 snabbt. Efter 4.29 gjorde Tim Schröder mål med assist av Liam Löf.

Efter 10.52 i andra perioden slog Nilas Axell till på pass av Vilmer Carlsson och gjorde 0–3.

Ulricehamns IF/Nittorps IK fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Matheo Rydén, Oscar Nilsson, Vilmer Carlsson och Nilas Axell.

Ulricehamns IF/Nittorps IK:s Nilas Axell stod för fyra poäng, varav två mål och Vilmer Carlsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Guts/Valdemarsvik har fem förluster och 4–38 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ulricehamns IF/Nittorps IK har tre vinster och två förluster och 28–16 i målskillnad.

Ulricehamns IF/Nittorps IK ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Guts/Valdemarsvik är på sjunde och sista plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Ulriceh/Nitt med 7–0.

Nästa motstånd för Guts/Valdemarsvik är Dalen. Lagen möts lördag 10 januari 15.40 i Smedjehov. Ulricehamns IF/Nittorps IK tar sig an Skövde HC hemma tisdag 13 januari 19.00.

Guts/Valdemarsvik–Ulricehamns IF/Nittorps IK 0–7 (0–2, 0–1, 0–4)

U20 Div 1 B syd vår herr, Arena Grosvad

Första perioden: 0–1 (2.07) Matheo Rydén (Ture Gustavsson, Nilas Axell), 0–2 (4.29) Tim Schröder (Liam Löf).

Andra perioden: 0–3 (30.52) Nilas Axell (Vilmer Carlsson).

Tredje perioden: 0–4 (41.16) Vilmer Carlsson, 0–5 (42.53) Matheo Rydén (Tim Schröder), 0–6 (47.32) Oscar Nilsson (Nilas Axell), 0–7 (58.29) Nilas Axell (Oscar Nilsson, Vilmer Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Guts/Valdemarsvik: 0-0-5

Ulricehamns IF/Nittorps IK: 3-0-2

Nästa match:

Guts/Valdemarsvik: HC Dalen, borta, 10 januari 15.40

Ulricehamns IF/Nittorps IK: Skövde Hockey Club, hemma, 13 januari 19.00