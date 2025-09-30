Ulricehamns IF/Nittorps IK utklassade Alingsås – vann med 7–1

Ulricehamns IF/Nittorps IK-seger med 7–1 mot Alingsås

William Berggren tvåmålsskytt för Ulricehamns IF/Nittorps IK

Tim Schröder matchvinnare för Ulricehamns IF/Nittorps IK

Ulricehamns IF/Nittorps IK övertygade när laget vann på hemmaplan mot Alingsås i U20 division 1 B syd herr med hela 7–1 (4–0, 3–0, 0–1).

Ulricehamns IF/Nittorps IK:s William Berggren tvåmålsskytt

Ulricehamns IF/Nittorps IK stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0. Även i andra perioden var det Ulricehamns IF/Nittorps IK som var vassast och gick från 4–0 till 7–0 genom mål av Oscar Nilsson, William Berggren och Felix Claesson. 3.42 in i tredje perioden slog Oliver Bergström till och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Alingsås.

Ulricehamns IF/Nittorps IK:s Oscar Nilsson stod för ett mål och två assists.

För tabellens utseende betyder det här att Ulricehamns IF/Nittorps IK ligger på tredje plats medan Alingsås har femteplatsen.

Ulricehamns IF/Nittorps IK tar sig an Vänersborg i nästa match borta lördag 4 oktober 12.10. Alingsås möter samma dag 14.15 Grästorp hemma.

Ulricehamns IF/Nittorps IK–Alingsås 7–1 (4–0, 3–0, 0–1)

U20 division 1 B syd herr, Lassalyckans Ishall

Första perioden: 1–0 (0.20) Melwin Rådsten (Felix Selin), 2–0 (8.41) Tim Schröder (Ludwig Holmgren, Felix Selin), 3–0 (12.55) Moltas Bjelke Josefsson (Victor Björnqvist, Tim Schröder), 4–0 (17.45) William Berggren (Oscar Nilsson).

Andra perioden: 5–0 (22.55) Oscar Nilsson (Edwin Stålhandske Möller), 6–0 (26.02) William Berggren (Oscar Nilsson), 7–0 (38.37) Felix Claesson (Ted Kallin).

Tredje perioden: 7–1 (43.42) Oliver Bergström.

Nästa match:

Ulricehamns IF/Nittorps IK: Vänersborgs HC, borta, 4 oktober

Alingsås: Grästorps IK, hemma, 4 oktober