Ulricehamns IF/Nittorps IK utklassade Alingsås – vann med 7–1
Ulricehamns IF/Nittorps IK övertygade när laget vann på hemmaplan mot Alingsås i U20 division 1 B syd herr med hela 7–1 (4–0, 3–0, 0–1).
Ulricehamns IF/Nittorps IK:s William Berggren tvåmålsskytt
Ulricehamns IF/Nittorps IK stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0. Även i andra perioden var det Ulricehamns IF/Nittorps IK som var vassast och gick från 4–0 till 7–0 genom mål av Oscar Nilsson, William Berggren och Felix Claesson. 3.42 in i tredje perioden slog Oliver Bergström till och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Alingsås.
Ulricehamns IF/Nittorps IK:s Oscar Nilsson stod för ett mål och två assists.
För tabellens utseende betyder det här att Ulricehamns IF/Nittorps IK ligger på tredje plats medan Alingsås har femteplatsen.
Ulricehamns IF/Nittorps IK tar sig an Vänersborg i nästa match borta lördag 4 oktober 12.10. Alingsås möter samma dag 14.15 Grästorp hemma.
Ulricehamns IF/Nittorps IK–Alingsås 7–1 (4–0, 3–0, 0–1)
U20 division 1 B syd herr, Lassalyckans Ishall
Första perioden: 1–0 (0.20) Melwin Rådsten (Felix Selin), 2–0 (8.41) Tim Schröder (Ludwig Holmgren, Felix Selin), 3–0 (12.55) Moltas Bjelke Josefsson (Victor Björnqvist, Tim Schröder), 4–0 (17.45) William Berggren (Oscar Nilsson).
Andra perioden: 5–0 (22.55) Oscar Nilsson (Edwin Stålhandske Möller), 6–0 (26.02) William Berggren (Oscar Nilsson), 7–0 (38.37) Felix Claesson (Ted Kallin).
Tredje perioden: 7–1 (43.42) Oliver Bergström.
Nästa match:
Ulricehamns IF/Nittorps IK: Vänersborgs HC, borta, 4 oktober
Alingsås: Grästorps IK, hemma, 4 oktober
