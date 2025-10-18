Ulricehamns IF/Nittorps IK tog hem segern mot Grästorp – Victor Björnqvist matchvinnare

Seger för Ulricehamns IF/Nittorps IK med 7–3 mot Grästorp

Ulricehamns IF/Nittorps IK:s Victor Björnqvist tvåmålsskytt

Moltas Bjelke Josefsson avgjorde för Ulricehamns IF/Nittorps IK

Ulricehamns IF/Nittorps IK besegrade Grästorp på bortaplan i lördagens match i U20 division 1 B syd herr. 3–7 (0–1, 2–2, 1–4) slutade matchen.

Victor Björnqvist gjorde två mål för Ulricehamns IF/Nittorps IK

Ulricehamns IF/Nittorps IK tog ledningen efter 15 minuter genom Felix Claesson på pass av Isac Nojonen. Valentin Bolgakov och Elias Johansson låg sen bakom vändningen till 2–1 för Grästorp.

Tim Schröder och Victor Björnqvist gjorde att Ulricehamns IF/Nittorps IK vände till underläget till ledning med 2–3. Ulricehamns IF/Nittorps IK vann också tredje perioden 1–4 och matchen slutade 3–7.

Felix Claesson gjorde ett mål för Ulricehamns IF/Nittorps IK och spelade fram till två mål.

Grästorp har en vinst och fyra förluster och 17–31 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ulricehamns IF/Nittorps IK har tre vinster och två förluster och 20–17 i målskillnad.

Det här betyder att Ulricehamns IF/Nittorps IK ligger på tredje plats i tabellen och Grästorp är på femte plats.

När lagen senast möttes vann Grästorps IK med 4–3.

I nästa match möter Grästorp Alingsås hemma på lördag 25 oktober 14.00. Ulricehamns IF/Nittorps IK möter Alingsås tisdag 21 oktober 19.30 borta.

Grästorp–Ulricehamns IF/Nittorps IK 3–7 (0–1, 2–2, 1–4)

U20 division 1 B syd herr, Åse & Viste Arena

Första perioden: 0–1 (15.16) Felix Claesson (Isac Nojonen).

Andra perioden: 1–1 (23.05) Elias Johansson, 2–1 (23.19) Valentin Bolgakov, 2–2 (27.02) Tim Schröder, 2–3 (33.54) Victor Björnqvist (Ture Gustavsson).

Tredje perioden: 2–4 (46.51) Moltas Bjelke Josefsson (Erik Nilsson), 2–5 (50.52) Ted Kallin (Felix Claesson, Oscar Nilsson), 2–6 (56.42) Victor Björnqvist (Felix Claesson), 2–7 (57.23) Erik Nilsson (Matheo Rydén), 3–7 (59.02) Alvin Bergqvist (John Andersson, Helge Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorp: 1-1-3

Ulricehamns IF/Nittorps IK: 3-0-2

Nästa match:

Grästorp: Sörhaga/Alingsås, hemma, 25 oktober

Ulricehamns IF/Nittorps IK: Sörhaga/Alingsås, borta, 21 oktober