Uddamålsseger för Washington som besegrade New Jersey

Washington-seger med 2–1 mot New Jersey

Aljaksej Protas matchvinnare för Washington

Andra raka segern för Washington

Det blev dramatiskt när hemmalaget Washington vann matchen mot New Jersey i Capital One Arena på lördagen. Matchen i NHL slutade 2–1 (1–0, 0–0, 1–1).

Colorado nästa för Washington

Ryan Leonard gav Washington ledningen efter nio minuter efter förarbete av Brandon Duhaime och Trevor van Riemsdyk.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Aljaksej Protas stod för målet när laget ökade också ledningen till 2–0 med 1.43 kvar att spela framspelad av Pierre-Luc Dubois och Tom Wilson. New Jersey reducerade till 2–1 med 43 sekunder kvar att spela genom Jesper Bratt assisterad av Jack Hughes. Fler mål än så blev det inte för New Jersey.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Washington tar sig an Colorado i nästa match hemma söndag 22 mars 17.30. New Jersey möter Dallas borta onsdag 25 mars 01.00.

Washington–New Jersey 2–1 (1–0, 0–0, 1–1)

NHL, Capital One Arena

Första perioden: 1–0 (9.36) Ryan Leonard (Brandon Duhaime, Trevor van Riemsdyk).

Tredje perioden: 2–0 (58.17) Aljaksej Protas (Pierre-Luc Dubois, Tom Wilson), 2–1 (59.17) Jesper Bratt (Jack Hughes).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 3-1-1

New Jersey: 3-0-2

Nästa match:

Washington: Colorado Avalanche, hemma, 22 mars 17.30

New Jersey: Dallas Stars, borta, 25 mars 01.00