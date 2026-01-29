Rune Af Sandberg het när Vallentuna besegrade Tierps HK U18

Seger för Vallentuna med 4–3 mot Tierps HK U18

Avgörande målet kom efter 59.13.

Rune Af Sandberg tvåmålsskytt för Vallentuna

Bortalaget Vallentuna tog hem de tre poängen efter seger mot Tierps HK U18 i U18 allettan östra fortsättningsserie. 3–4 (1–2, 0–2, 2–0) slutade torsdagens match.

Formen på bortaplan håller därmed i sig för Vallentuna, som nu har fyra raka segrar.

Vallentunas Rune Af Sandberg tvåmålsskytt

Vallentuna startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Elias Talipov och Rune Af Sandberg innan Tierps HK U18 svarade och gjorde 2–1 genom Nils Rudholm.

Efter 4.17 i andra perioden nätade Oscar Sahlström Lindhe på pass av Oscar Lohman och Charlie Bergqvist och gjorde 1–3. Rune Af Sandberg gjorde dessutom 1–4 efter 17.31 framspelad av Elton Cegrell och Alvar Nyström.

11.50 in i tredje perioden slog Joel Uebersax till framspelad av Kevin Grundin och Hugo Vindeland och reducerade. Efter 19.13 i tredje perioden reducerade Tierps HK U18:s Nils Rudholm på nytt på pass av Joel Uebersax och Kevin Grundin. 3–4-målet blev matchens sista. Målet var Nils Rudholms femte i U18 allettan östra fortsättningsserie.

Vallentunas Rune Af Sandberg stod för tre poäng, varav två mål. Joel Uebersax gjorde ett mål och totalt tre poäng för Tierps HK U18.

Tierps HK U18 har två vinster och tre förluster och 16–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vallentuna har tre vinster och två förluster och 15–15 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Tierps HK U18 ligger på sjunde plats medan Vallentuna har fjärdeplatsen. Ett fint lyft för Vallentuna som låg på åttonde plats så sent som den 24 januari.

Den 5 mars tar lagen sig an varandra igen, då i Vallentuna Ishall.

I nästa match, söndag 1 februari möter Tierps HK U18 Haninge Anchors HC U18 borta i Torvalla Ishall 16.30 medan Vallentuna spelar hemma mot Väsby 17.40.

Tierps HK U18–Vallentuna 3–4 (1–2, 0–2, 2–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Vegahallen

Första perioden: 0–1 (4.09) Elias Talipov (Elton Cegrell, Rune Af Sandberg), 0–2 (12.04) Rune Af Sandberg (Alvin Ferm), 1–2 (18.36) Nils Rudholm (Theo Lööf, Joel Uebersax).

Andra perioden: 1–3 (24.17) Oscar Sahlström Lindhe (Oscar Lohman, Charlie Bergqvist), 1–4 (37.31) Rune Af Sandberg (Elton Cegrell, Alvar Nyström).

Tredje perioden: 2–4 (51.50) Joel Uebersax (Kevin Grundin, Hugo Vindeland), 3–4 (59.13) Nils Rudholm (Joel Uebersax, Kevin Grundin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tierps HK U18: 2-1-2

Vallentuna: 3-0-2

Nästa match:

Tierps HK U18: Haninge Anchors HC, borta, 1 februari 16.30

Vallentuna: Väsby IK HK, hemma, 1 februari 17.40