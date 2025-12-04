Uddamålsseger för Tyresö Hanviken Hockey hemma mot Brinken

Tyresö Hanviken Hockey segrade – 3–2 mot Brinken

Lucas Sundvisson avgjorde för Tyresö Hanviken Hockey

Brinkens andra raka förlust

Det blev uddamålsseger för hemmalaget Tyresö Hanviken Hockey i matchen mot Brinken i Tyresö Ishall. Laget vann torsdagens match i U18 regional öst fortsättningsserie herr med 3–2 (0–0, 2–1, 1–1).

Tyresö Hanviken Hockey–Brinken – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Efter 40 sekunder i andra perioden gjorde Tyresö Hanviken Hockey 1–0 genom Emil Heidgren.

Brinken gjorde 1–1 genom Artis Duklavs efter 6.25 av perioden.

Tyresö Hanviken Hockey tog ledningen på nytt genom Sixten Lillieander efter 11.09.

4.02 in i tredje perioden nätade Tyresö Hanviken Hockeys Lucas Sundvisson på pass av Vilmer Smedmark och ökade ledningen.

11.59 in i perioden fick Timo Melicharek utdelning framspelad av Artis Duklavs och Jakob Edelman och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Brinken. Målet var Timo Melichareks femte i U18 regional öst fortsättningsserie herr.

Det här var Tyresö Hanviken Hockeys andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Brinkens tredje uddamålsförlust.

Tyresö Hanviken Hockey ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Brinken är på sjätte och sista plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Tyresö Hanviken Hockey vunnit.

Söndag 7 december 13.30 spelar Tyresö Hanviken Hockey borta mot SDE. Brinken möter Nacka borta i Nacka Ishall fredag 5 december 19.00.

Tyresö Hanviken Hockey–Brinken 3–2 (0–0, 2–1, 1–1)

U18 regional öst fortsättningsserie herr, Tyresö Ishall

Andra perioden: 1–0 (20.40) Emil Heidgren (Jonatan Tapper), 1–1 (26.25) Artis Duklavs (Hugo Friberg, Erik Bröms Strengbom), 2–1 (31.09) Sixten Lillieander (Alexander Severin, Oliver Lagerström).

Tredje perioden: 3–1 (44.02) Lucas Sundvisson (Vilmer Smedmark), 3–2 (51.59) Timo Melicharek (Artis Duklavs, Jakob Edelman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyresö Hanviken Hockey: 3-0-2

Brinken: 1-1-3

Nästa match:

Tyresö Hanviken Hockey: SDE HF, borta, 7 december

Brinken: Nacka HK, borta, 5 december