Uddamålsseger för Sunne IK J18 som besegrade Kristinehamns HT J18

Sunne IK J18 vann med 3–2 mot Kristinehamns HT J18

Sunne IK J18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Sunne IK J18 avgjorde efter 59.12.

Det blev dramatiskt när hemmalaget Sunne IK J18 vann matchen mot Kristinehamns HT J18 i Helmia Arena på söndagen. Segermålet för Sunne IK J18 stod Mille Ranström för med bara 48 sekunder kvar av slutperioden. Matchen i i U18 division 1 västra D herr slutade 3–2 (0–0, 2–0, 1–2).

Segern var Sunne IK J18:s femte på de senaste sex matcherna.

Mille Ranström matchvinnare för Sunne IK J18

Den första perioden slutade mållös.

10.36 in i andra perioden gjorde Sunne IK J18 1–0. Målskytt var Arnas Gudirgis efter förarbete från Liam Mikaelsson och Oliver Rydell.

Laget gjorde också 2–0 alldeles i slutsekunderna av andra perioden genom Mille Ranström på passning från William Olsson Lindh och Johan Lucas Jäger.

Kristinehamns HT J18 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Alfred Sjövall och Noah Carlstedt Sahlin i tredje perioden.

Sunne IK J18 kunde dock avgöra till 3–2 med 48 sekunder kvar av matchen genom Mille Ranström.

Det här var Sunne IK J18:s andra uddamålsseger den här säsongen.

När lagen senast möttes vann Sunne IK med 4–1.

Torsdag 4 december spelar Sunne IK J18 borta mot Åmåls SK J18 19.30 och Kristinehamns HT J18 mot Hammarö HC hemma 19.00 i Björkhallen.

Sunne IK J18–Kristinehamns HT J18 3–2 (0–0, 2–0, 1–2)

U18 division 1 västra D herr, Helmia Arena

Andra perioden: 1–0 (30.36) Arnas Gudirgis (Liam Mikaelsson, Oliver Rydell), 2–0 (39.55) Mille Ranström (William Olsson Lindh, Johan Lucas Jäger).

Tredje perioden: 2–1 (53.48) Alfred Sjövall (Hugo Andersson), 2–2 (54.02) Noah Carlstedt Sahlin, 3–2 (59.12) Mille Ranström (William Olsson Lindh, Oliver Rydell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunne IK J18: 4-0-1

Kristinehamns HT J18: 2-0-3

Nästa match:

Sunne IK J18: Åmåls SK, borta, 4 december

Kristinehamns HT J18: Hammarö HC, hemma, 4 december