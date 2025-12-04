Uddamålsseger för Nyköping som besegrade Tumba

Seger för Nyköping med 4–3 mot Tumba

Petter Karlsson matchvinnare för Nyköping

Andra raka segern för Nyköping

Det blev dramatiskt när hemmalaget Nyköping vann matchen mot Tumba i Stora Hallen på torsdagen. Segermålet för Nyköping stod Petter Karlsson för med bara 17 sekunder kvar av slutperioden. Matchen i i U18 allettan östra herr slutade 4–3 (0–1, 1–2, 3–0).

Boo nästa för Nyköping

Tumba tog ledningen efter 13.40 genom Max Karell Söderman på passning från Max Sandberg Gråhns och Theo Ivarsson.

Tumba gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Theo Ivarsson och Max Karell Söderman.

Nyköping reducerade dock till 1–3 genom Petter Karlsson efter 19.25 av perioden.

Nyköping vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–3 till 4–3 i tredje perioden. 3–3-målet kom med bara 0.28 kvar att spela genom Gustav Lindberg. Och med 17 sekunder kvar att spela kom också 4–3 genom Petter Karlsson.

Petter Karlsson och Gustav Lindberg gjorde två mål och ett assist var för Nyköping.

Det här var Nyköpings andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Tumbas femte uddamålsförlust.

Med tre omgångar kvar är Nyköping på åttonde plats i tabellen medan Tumba är på tredje plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann IFK Tumba IK med 7–4.

Söndag 7 december möter Nyköping Boo hemma 15.40 och Tumba möter Vallentuna hemma 18.30.

Nyköping–Tumba 4–3 (0–1, 1–2, 3–0)

U18 allettan östra herr, Stora Hallen

Första perioden: 0–1 (13.40) Max Karell Söderman (Max Sandberg Gråhns, Theo Ivarsson).

Andra perioden: 0–2 (35.40) Theo Ivarsson (Cosmo Tiringer, Liam Westergren), 0–3 (37.35) Max Karell Söderman (Max Sandberg Gråhns), 1–3 (39.25) Petter Karlsson (Alfred Lidén, Zsombor Kovacs).

Tredje perioden: 2–3 (45.04) Gustav Lindberg (Petter Karlsson, Valter Wesley), 3–3 (59.32) Gustav Lindberg (Gergo Lenkey), 4–3 (59.43) Petter Karlsson (Gustav Lindberg, Arvid Rosdahl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 3-0-2

Tumba: 1-1-3

Nästa match:

Nyköping: Boo HC, hemma, 7 december

Tumba: Vallentuna Hockey, hemma, 7 december