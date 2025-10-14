Uddamålsseger för New Jersey som besegrade Columbus

New Jersey vann med 3–2 mot Columbus

New Jersey avgjorde efter 59.47.

Dawson Mercer tvåmålsskytt för New Jersey

Det blev dramatiskt när bortalaget New Jersey vann matchen mot Columbus i Nationwide Arena på tisdagen. Matchen i i NHL slutade 3–2 (1–0, 1–1, 1–1).

Dawson Mercer med två mål för New Jersey

Timo Meier gjorde 1–0 till gästerna New Jersey efter 15 minuter på pass av Jack Hughes och Jesper Bratt. Columbus kvitterade till 1–1 genom Kirill Marchenko i andra perioden.

New Jersey tog ledningen på nytt genom Dawson Mercer efter 11.09. New Jersey gjorde 1–3 genom Dawson Mercer som gjorde sitt andra mål med 57 sekunder kvar i perioden i tredje perioden och kom allt närmare segern.

Dmitrij Voronkov reducerade dock för Columbus med bara en minut kvar att spela och skapade spänning.

Det här var Columbus andra uddamålsförlust den här säsongen.

New Jersey vann senast lagen möttes med 2–1 i Nationwide Arena.

I nästa match möter Columbus Colorado hemma och New Jersey möter Florida hemma. Båda matcherna spelas fredag 17 oktober 01.00.

Columbus–New Jersey 2–3 (0–1, 1–1, 1–1)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 0–1 (15.47) Timo Meier (Jack Hughes, Jesper Bratt).

Andra perioden: 1–1 (28.49) Kirill Marchenko, 1–2 (31.09) Dawson Mercer (Arsenij Gritsjuk, Ondrej Palat).

Tredje perioden: 1–3 (59.03) Dawson Mercer (Nico Hischier), 2–3 (59.47) Dmitrij Voronkov (Ivan Provorov).

Nästa match:

Columbus: Colorado Avalanche, hemma, 17 oktober

New Jersey: Florida Panthers, hemma, 17 oktober