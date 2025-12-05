Uddamålsseger för Nacka som besegrade Brinken

Nacka vann med 6–5 mot Brinken

Erik Lanestrand tvåmålsskytt för Nacka

Melker Nordström avgjorde för Nacka

Det blev dramatiskt när hemmalaget Nacka vann matchen mot Brinken i Nacka Ishall på fredagen. Melker Nordström slog till 17.33 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 6–5-mål. Matchen i i U18 regional öst fortsättningsserie herr slutade 6–5 (3–0, 0–2, 3–3).

Erik Lanestrand med två mål för Nacka

I första perioden var det Nacka som var vassast. Laget vann perioden klart med 3–0.

Brinken reducerade till 3–1 redan efter efter 2.50 i andra perioden genom Alexander Verhoof på pass av Maté Szabó och Vincent Wennblom.

Efter 5.51 reducerade Brinken på nytt genom Alvin Jansson på pass av Gergo Szabó och Daniel Grypishyn.

Brinken kvitterade också till 3–3 genom Alvin Jansson i början av tredje perioden i tredje perioden.

Nacka gjorde dock två mål i tredje perioden och gick från 3–3 till 5–3, målen av Erik Lanestrand och Simon Ingelsson.

Brinken reducerade och kvitterade till 5–5 genom Timo Melicharek och Maté Szabó med knappt fem minuter kvar att spela.

Nacka kunde dock avgöra till 6–5 med 2.27 kvar av matchen genom Melker Nordström.

Brinkens Maté Szabó stod för tre poäng, varav ett mål, Alvin Jansson gjorde två mål och spelade fram till ett mål och Vincent Wennblom hade tre assists. Melker Nordström gjorde ett mål och totalt tre poäng för Nacka.

Nacka har två segrar och tre förluster och 17–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brinken har en vinst och fyra förluster och 11–15 i målskillnad. Det här var Nackas tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Brinkens fjärde uddamålsförlust.

Nacka ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Brinken är på sjätte och sista plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 7 december möter Nacka Sollentuna borta 12.10 och Brinken möter Flemingsberg hemma 18.30.

Nacka–Brinken 6–5 (3–0, 0–2, 3–3)

U18 regional öst fortsättningsserie herr, Nacka Ishall

Första perioden: 1–0 (1.52) Erik Lanestrand (Melker Nordström, Vidar Bildsten), 2–0 (9.26) Emil Eriksson, 3–0 (9.37) Noel Dourrouj.

Andra perioden: 3–1 (22.50) Alexander Verhoof (Maté Szabó, Vincent Wennblom), 3–2 (25.51) Alvin Jansson (Gergo Szabó, Daniel Grypishyn).

Tredje perioden: 3–3 (40.54) Alvin Jansson (Maté Szabó, Vincent Wennblom), 4–3 (42.51) Erik Lanestrand (Noel Dourrouj), 5–3 (52.49) Simon Ingelsson (Melker Nordström, Wilson Wikholm), 5–4 (54.43) Timo Melicharek, 5–5 (55.19) Maté Szabó (Alvin Jansson, Vincent Wennblom), 6–5 (57.33) Melker Nordström (Vidar Bildsten).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nacka: 2-2-1

Brinken: 1-0-4

Nästa match:

Nacka: Sollentuna HC, borta, 7 december

Brinken: Flemingsbergs IK, hemma, 7 december