Uddamålsseger för IK Göta hemma mot Tumba

IK Göta vann med 4–3 mot Tumba

IK Götas femte seger på de senaste sex matcherna

Leon Lundström-Stålbrand matchvinnare för IK Göta

IK Göta tog till slut hem segern mot Tumba i matchen hemma i HCL Tech Arena på söndagen. Matchen i U18 allettan östra herr slutade 4–3 (1–0, 2–2, 1–1).

Segern var IK Götas femte på de senaste sex matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Lidingö Vikings HC U18 nästa för IK Göta

Robin Brattberger gjorde 1–0 till IK Göta efter bara 1.10 efter pass från Adam Belmonte.

Theo Ivarsson och Julius Blomberg låg sen bakom vändningen till 1–2 för Tumba.

Därefter fixade IK Götas Oliwer Ekström och Max Balk att laget vände underläge till ledning med 3–2.

1.37 in i tredje perioden satte Leon Lundström-Stålbrand pucken framspelad av Robin Brattberger och Fabian Blomgren och ökade ledningen.

15.21 in i perioden nätade Tumbas Max Karell Söderman på pass av Julius Blomberg och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Tumba.

Robin Brattberger gjorde ett mål för IK Göta och två målgivande passningar.

Förlusten var Tumbas tredje uddamålsförlust.

Lagens första möte för säsongen vann IFK Tumba IK med 7–4.

I nästa match, torsdag 27 november möter IK Göta Lidingö Vikings HC U18 borta i Exakt Arena 19.30 medan Tumba spelar hemma mot Wings Arlanda 19.45.

IK Göta–Tumba 4–3 (1–0, 2–2, 1–1)

U18 allettan östra herr, HCL Tech Arena

Första perioden: 1–0 (1.10) Robin Brattberger (Adam Belmonte).

Andra perioden: 1–1 (27.35) Theo Ivarsson (Oliver Johansson), 1–2 (28.32) Julius Blomberg (Max Karell Söderman, Levi Brandstetter), 2–2 (28.50) Oliwer Ekström (Melvin Lindgren), 3–2 (29.09) Max Balk (Robin Brattberger).

Tredje perioden: 4–2 (41.37) Leon Lundström-Stålbrand (Robin Brattberger, Fabian Blomgren), 4–3 (55.21) Max Karell Söderman (Julius Blomberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IK Göta: 4-0-1

Tumba: 2-1-2

Nästa match:

IK Göta: Lidingö Vikings HC, borta, 27 november

Tumba: Wings HC Arlanda, hemma, 27 november