Uddamålsseger för Enköping mot Nyköping

Enköping vann med 3–2 mot Nyköping

Svante Lilja avgjorde för Enköping

Tredje raka segern för Enköping

Det blev uddamålsseger för bortalaget Enköping i matchen mot Nyköping i Stora Hallen. Laget vann söndagens match i U18 allettan östra herr med 3–2 (0–0, 3–1, 0–1).

Nyköping–Enköping – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0. Nyköping gjorde 1–0 genom Dennis Niklasson efter 3.05 i andra perioden.

Enköping gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3. Efter 1.15 i tredje perioden reducerade Nyköping till 2–3 genom Emil Hernkvist. Mer än så blev det dock inte för Nyköping.

Det här var Nyköpings andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Enköpings tredje uddamålsseger.

När lagen senast möttes blev det seger för Enköping med 5–2.

Lagen möts igen 16 november i Bahcohallen.

Torsdag 9 oktober spelar Nyköping borta mot Järna 19.30 och Enköping mot Boo hemma 19.40 i Bahcohallen.

Nyköping–Enköping 2–3 (0–0, 1–3, 1–0)

U18 allettan östra herr, Stora Hallen

Andra perioden: 1–0 (23.05) Dennis Niklasson (Petter Karlsson), 1–1 (28.14) Oscar Lag (Svante Lilja, Erik Nederberg), 1–2 (35.05) Einar Genberg (Gabriel Söderberg), 1–3 (35.48) Svante Lilja (Gabriel Shafadi, Tor Nordgren).

Tredje perioden: 2–3 (41.15) Emil Hernkvist.

Nästa match:

Nyköping: Järna SK, borta, 9 oktober

Enköping: Boo HC, hemma, 9 oktober