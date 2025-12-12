Uddamålsseger för Buffalo borta mot Vancouver

Buffalo vann med 3–2 mot Vancouver

Zach Benson matchvinnare för Buffalo

Andra raka segern för Buffalo

Det blev uddamålsseger för bortalaget Buffalo i matchen mot Vancouver i Rogers Arena. Laget vann fredagens match i NHL med 3–2 (1–1, 2–1, 0–0).

Seattle nästa för Buffalo

Buffalo tog ledningen efter 7.35 genom Rasmus Dahlin efter förarbete från Ryan Mcleod och Jack Quinn.

Vancouver kvitterade till 1–1 efter 19.50 genom Kiefer Sherwood assisterad av Conor Garland och Quinn Hughes.

Vancouver gjorde 2–1 genom Max Sasson efter 6.18 i andra perioden.

Därefter fixade Buffalos Zach Benson och Tage Thompson att laget vände underläge till ledning med 2–3.

Tredje perioden blev mållös och Buffalo höll i sin 3–2-ledning och vann.

Resultatet innebär att Vancouver ligger kvar på åttonde och sista plats i Pacific division och Buffalo sist, på åttonde plats i Atlantic division.

Lagen möts igen 7 januari i KeyBank Center.

Vancouver tar sig an New Jersey i nästa match borta söndag 14 december 18.30. Buffalo möter Seattle borta måndag 15 december 02.00.

Vancouver–Buffalo 2–3 (1–1, 1–2, 0–0)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: 0–1 (7.35) Rasmus Dahlin (Ryan Mcleod, Jack Quinn), 1–1 (19.50) Kiefer Sherwood (Conor Garland, Quinn Hughes).

Andra perioden: 2–1 (26.18) Max Sasson (Jake Debrusk, Elias Pettersson), 2–2 (29.16) Tage Thompson (Rasmus Dahlin), 2–3 (34.48) Zach Benson (Josh Doan, Tage Thompson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 1-0-4

Buffalo: 2-0-3

Nästa match:

Vancouver: New Jersey Devils, borta, 14 december 18.30

Buffalo: Seattle Kraken, borta, 15 december 02.00