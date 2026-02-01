Uddamålsseger för Bodens HF U18 som besegrade Lycksele SK U18

Bodens HF U18 vann med 6–5 mot Lycksele SK U18

Avgörande målet kom efter 59.33.

Bodens HF U18:s Riko Pippuri tvåmålsskytt

Det blev dramatiskt när hemmalaget Bodens HF U18 vann matchen mot Lycksele SK U18 i Hive Arena på söndagen. Matchen i i U18 division 1 norra A fortsättning herr slutade 6–5 (1–0, 3–2, 2–3).

Isak Schylander matchvinnare för Bodens HF U18

Bodens HF U18 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 41 sekunder slog Emil Riihinen Ahlbäck till på pass av Richard Bina och Isak Degerlund.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 4–2.

Bodens HF U18 startade tredje perioden bäst. Laget gick från 4–2 till 5–2. Men Lycksele SK U18 svarade och gjorde 5–3.

Därefter var det dock Bodens HF U18 som avgjorde. Laget gjorde 6–3 med två minuter kvar att spela genom Isak Schylander på pass av Richard Bina. Lycksele SK U18 hann få in två mål i slutet och slutresultatet blev 6–5.

Lycksele SK U18:s Wilmer Wännberg stod för fyra poäng, varav ett mål. Richard Bina hade tre assists för Bodens HF U18.

För tabellens utseende betyder det här att Bodens HF U18 ligger på femte plats medan Lycksele SK U18 har niondeplatsen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Bodens HF vunnit.

Onsdag 4 februari 18.30 spelar Bodens HF U18 borta mot Haparanda. Lycksele SK U18 möter Kiruna IF U18 borta i Lombiahallen lördag 7 februari 18.00.

Bodens HF U18–Lycksele SK U18 6–5 (1–0, 3–2, 2–3)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Hive Arena

Första perioden: 1–0 (0.41) Emil Riihinen Ahlbäck (Richard Bina, Isak Degerlund).

Andra perioden: 2–0 (23.46) Otto Edström (Julius Antonsen, Richard Bina), 3–0 (24.16) Riko Pippuri (Elias Lidberg, Benjamin Rönnqvist), 4–0 (27.26) Riko Pippuri, 4–1 (31.45) Bror Söder Jonsson (Wilmer Wännberg, Elmer Arvidsson), 4–2 (38.05) Emil Stenman (Elias Aljowi, Frans Werner).

Tredje perioden: 5–2 (51.09) Benjamin Rönnqvist, 5–3 (58.05) Arvid Sundström (Wilmer Wännberg, Bror Söder Jonsson), 6–3 (58.52) Isak Schylander (Richard Bina), 6–4 (59.17) Wilmer Wännberg (Vidar Högberg, Axel Bygden), 6–5 (59.33) Vidar Högberg (Wilmer Wännberg, Axel Bygden).

Nästa match:

Bodens HF U18: HaparandaTornio UHC, borta, 4 februari 18.30

Lycksele SK U18: Kiruna IF, borta, 7 februari 18.00