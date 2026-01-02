Tyskland vann – slog ut Danmark

Tyskland vann med 8–4 mot Danmark

Manuel Schams med två mål för Tyskland

Dustin Willhoeft matchvinnare för Tyskland

Det blev seger för Tyskland på hemmaplan med 8–4 (2–1, 2–2, 4–1) mot Danmark i nedflyttningskvalet i JVM.

Manuel Schams tvåmålsskytt för Tyskland

Tyskland startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av David Lewandowski och Maxim Schaefer innan Danmark svarade och gjorde 2–1 genom Mads Klyvoe.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 4–3.

Tyskland tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 5.04 genom Dustin Willhoeft och gick upp till 6–3 innan Danmark svarade.

Till slut blev det 8–4 till Tyskland.

Dustin Willhoeft och Lenny Boos gjorde ett mål och tre assist var för Tyskland. Danmarks Mads Klyvoe stod för tre poäng, varav två mål och Oliver Dejbjerg Larsen hade tre assists för Danmark.

Tyskland–Danmark 8–4 (2–1, 2–2, 4–1)

Nedflyttningskvalet i JVM

Första perioden: 1–0 (3.37) David Lewandowski (Dustin Willhoeft, Lenny Boos), 2–0 (7.06) Maxim Schaefer (Lenny Boos, Carlos Haendel), 2–1 (17.10) Mads Klyvoe (Oliver Dejbjerg Larsen, Markus Jakobsen).

Andra perioden: 3–1 (22.08) Manuel Schams (Lenny Boos, David Lewandowski), 4–1 (24.48) Simon Seidl (Dustin Willhoeft, Carlos Haendel), 4–2 (26.28) Mads Klyvoe (Oliver Dejbjerg Larsen, Markus Jakobsen), 4–3 (30.05) Oliver Green (William Bundgaard, Oliver Dejbjerg Larsen).

Tredje perioden: 5–3 (45.04) Dustin Willhoeft (David Lewandowski, Carlos Haendel), 6–3 (50.04) Manuel Schams (Carlos Haendel, Simon Seidl), 6–4 (51.21) Anton Linde (Martinus Schioldan, Mads Klyvoe), 7–4 (52.23) Lenny Boos (Maxim Schaefer, Dustin Willhoeft), 8–4 (58.57) Tobias Schwarz (Simon Seidl).