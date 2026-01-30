Tyringe vann – vände tvåmålsunderläge mot Karlskrona

Seger för Tyringe med 4–3 efter straffar

Teodor Forssander avgjorde för Tyringe

Seger nummer 9 för Tyringe

Tyringe var illa ute hemma i Tyrs Hov Sportcentra i mötet med Karlskrona i hockeyettan södra. Bortalaget Karlskrona ledde med 3–1 med tolv minuter kvar av matchen, men Tyringe vände och vann fredagens match med 4–3 (0–0, 1–2, 2–1, 0–0, 1–0) efter straffar.

Tyringe hade elva raka förluster mot Karlskrona inför fredagens match.

Tranås nästa för Tyringe

Den första perioden slutade mållös.

Karlskrona startade andra perioden starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Elliot Ekefjärd och Noah Schalin innan Tyringe svarade och gjorde 2–1 genom Oskar Tängerby.

I tredje perioden gick Karlskrona upp i en 3–1-ledning med 12.33 kvar att spela. Men Tyringe vände matchen och vann med 4–3. Det matchvinnande 4–3-målet gjorde Teodor Forssander med 34.60 kvar att spela av matchen.

Tyringes Teodor Forssander blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Oskar Tängerby gjorde två mål för Tyringe och ett målgivande pass.

Det här betyder att Tyringe ligger kvar på 14:e plats i tabellen och Karlskrona på andra plats.

När lagen senast möttes vann Karlskrona med 7–1.

Onsdag 4 februari 19.00 spelar Tyringe borta mot Tranås. Karlskrona möter Vita Hästen borta i Himmelstalundshallen söndag 1 februari 16.00.

Tyringe–Karlskrona 4–3 (0–0, 1–2, 2–1, 0–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Tyrs Hov Sportcentra

Andra perioden: 0–1 (28.23) Elliot Ekefjärd (Lukas Sjöblom), 0–2 (29.45) Noah Schalin (Hugo Wendt, Robin Carlsson), 1–2 (34.58) Oskar Tängerby (Fabian Ledin).

Tredje perioden: 1–3 (47.27) Noah Schalin (Joel Ratkovic-Berndtsson, Viktor Smeds), 2–3 (57.59) Teodor Forssander (Oskar Tängerby, Liam Thorbjörnsson), 3–3 (59.00) Oskar Tängerby.

Straffar: 4–3 (65.00) Teodor Forssander.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyringe: 3-0-2

Karlskrona: 2-1-2

Nästa match:

Tyringe: Tranås AIF, borta, 4 februari 19.00

Karlskrona: HC Vita Hästen, borta, 1 februari 16.00