Tyringe vann mot Mjölby – efter mål av Erik Burwall
- Seger för Tyringe med 1–0 mot Mjölby
- Erik Burwall avgjorde för Tyringe
- Tredje raka förlusten för Mjölby
Tyringe vann med 1–0 på bortaplan mot Mjölby i hockeyettan södra. Matchens enda mål gjorde Erik Burwall, inskickat redan i första perioden.
Visby/Roma nästa för Tyringe
Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Mjölby med 13–16 och Tyringe med 10–16 i målskillnad.
Lagens första möte för säsongen vann Mjölby med 5–3.
I nästa match möter Mjölby Tingsryd borta på söndag 25 januari 16.00. Tyringe möter Visby/Roma söndag 18 januari 16.00 borta.
Mjölby–Tyringe 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)
Hockeyettan södra, ProTrain Arena
Första perioden: 0–1 (10.20) Erik Burwall (Elias Kumlin, Teodor Forssander).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Mjölby: 2-1-2
Tyringe: 2-0-3
Nästa match:
Mjölby: Tingsryds AIF, borta, 25 januari 16.00
Tyringe: Visby/Roma, borta, 18 januari 16.00
