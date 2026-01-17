Tyringe vann mot Mjölby – efter mål av Erik Burwall

Seger för Tyringe med 1–0 mot Mjölby

Erik Burwall avgjorde för Tyringe

Tredje raka förlusten för Mjölby

Tyringe vann med 1–0 på bortaplan mot Mjölby i hockeyettan södra. Matchens enda mål gjorde Erik Burwall, inskickat redan i första perioden.

Visby/Roma nästa för Tyringe

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Mjölby med 13–16 och Tyringe med 10–16 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Mjölby med 5–3.

I nästa match möter Mjölby Tingsryd borta på söndag 25 januari 16.00. Tyringe möter Visby/Roma söndag 18 januari 16.00 borta.

Mjölby–Tyringe 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)

Hockeyettan södra, ProTrain Arena

Första perioden: 0–1 (10.20) Erik Burwall (Elias Kumlin, Teodor Forssander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 2-1-2

Tyringe: 2-0-3

Nästa match:

Mjölby: Tingsryds AIF, borta, 25 januari 16.00

Tyringe: Visby/Roma, borta, 18 januari 16.00