Tyringe vann efter förlängning mot Lejonet

Tyringe vann med 4–3 efter förlängning

Hugo Kroon matchvinnare för Tyringe

Andra raka segern för Tyringe

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Tyringe avgöra den jämna matchen borta mot Lejonet i U20 division 1 E syd herr. Slutresultatet blev 3–4 (2–2, 1–1, 0–0, 0–1). Stor matchhjälte i förlängningen blev Hugo Kroon som stod för det avgörande målet.

Lejonet–Tyringe – mål för mål

Tyringe tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2.

Lejonet reducerade och kvitterade till 2–2 genom Viggo Magnusson och Vincent Wibacke. Lejonet gjorde 3–2 genom Alfred Oom efter 2.30 i andra perioden.

Tyringe kvitterade till 3–3 genom Oscar Thurn med 1.23 kvar att spela av perioden. Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning. I förlängningen tog det 3.53 till Tyringe också avgjorde till 4–3. Matchvinnare för bortalaget blev Hugo Kroon.

Det här betyder att Lejonet nu ligger på tredje plats i tabellen och Tyringe är på sjätte plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 11 oktober. Då möter Lejonet Frosta Hockey/Åstorp IK U20 i Höörs Ishall 17.00. Tyringe tar sig an Kristianstad borta 16.00.

Lejonet–Tyringe 3–4 (2–2, 1–1, 0–0, 0–1)

U20 division 1 E syd herr, Landskrona Ishall

Första perioden: 0–1 (1.32) Corneliuz Andersson (Ebbe Olsson, Isak Hofvander), 0–2 (12.01) Erik Fridvall, 1–2 (13.31) Viggo Magnusson (Liam Wetterlöv, William Sjöholm), 2–2 (16.32) Vincent Wibacke (Alfred Oom, Valentin Mellgren Åberg).

Andra perioden: 3–2 (22.30) Alfred Oom (Vincent Wibacke), 3–3 (38.37) Oscar Thurn (Hugo Kroon, Jonatan Antonsson).

Förlängning: 3–4 (63.53) Hugo Kroon.

Nästa match:

Lejonet: Frosta Hockey/Åstorp IK, borta, 11 oktober

Tyringe: Kristianstads IK, borta, 11 oktober