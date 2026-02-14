Tyringe utklassade Trelleborg – vann med 6–0

Tyringe segrade – 6–0 mot Trelleborg

Milo Hansen Turesson med tre mål för Tyringe

Jonatan Antonsson matchvinnare för Tyringe

Tyringe övertygade när laget vann på hemmaplan mot Trelleborg i U20 Div 1 D syd vår herr med hela 6–0 (2–0, 3–0, 1–0).

Milo Hansen Turesson gjorde tre mål för Tyringe

Jonatan Antonsson gjorde 1–0 till Tyringe efter 4.43 efter förarbete av Hugo Kroon. Laget gjorde 2–0 när Alvin Karlsson slog till efter förarbete från Corneliuz Andersson efter 7.03.

Tyringe startade andra perioden bäst och gick från 2–0 till 5–0 genom två mål av Milo Hansen Turesson och ett mål av Dexter Dolk.

Milo Hansen Turesson gjorde också 6–0 efter pass från Dexter Dolk efter 11.31 i tredje perioden.

Dexter Dolk gjorde ett mål för Tyringe och tre målgivande passningar och Milo Hansen Turesson gjorde tre mål.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Tyringe SoSS har tagit två segrar före den här matchen. Trelleborgs IF vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

De båda lagen möts igen tisdag 17 februari 19.30, i Söderslättshallen.

Tyringe–Trelleborg 6–0 (2–0, 3–0, 1–0)

U20 Div 1 D syd vår herr, Tyrs Hov Sportcentra

Första perioden: 1–0 (4.43) Jonatan Antonsson (Hugo Kroon), 2–0 (7.03) Alvin Karlsson (Corneliuz Andersson).

Andra perioden: 3–0 (21.40) Milo Hansen Turesson (Dexter Dolk, Neo Nilsson), 4–0 (25.20) Milo Hansen Turesson (Dexter Dolk, Wilon Norén), 5–0 (30.21) Dexter Dolk.

Tredje perioden: 6–0 (51.31) Milo Hansen Turesson (Dexter Dolk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyringe: 3-0-2

Trelleborg: 0-1-4

Nästa match:

Tyringe: Trelleborgs IF, borta, 17 februari 19.30

Trelleborg: Tyringe SoSS, hemma, 17 februari 19.30