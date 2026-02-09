Tyresö Hanviken J20 bröt Sollentunas fina vinstsvit

Tyresö Hanviken J20 vann med 2–1 efter förlängning

Edvin Hurtig avgjorde för Tyresö Hanviken J20

Branislav Fatul målskytt för Sollentuna

Sollentuna har spelat bra i U20 region öst fortsättning herr. Inför matchen borta mot Tyresö Hanviken J20 hade laget tagit fem raka segrar. På måndagen tog det stopp och matchen i Tyresö Ishall slutade 2–1 (0–1, 0–0, 1–0, 1–0) efter förlängning. Det var första förlusten sedan den 17 januari för Sollentuna.

Edvin Hurtig slog till 1.07 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Tyresö Hanviken J20–Sollentuna – mål för mål

Sollentuna tog ledningen efter 19 minuters spel genom Branislav Fatul.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Tyresö Hanviken J20 kvitterade till 1–1 redan efter efter 2.59 i tredje perioden genom Lukas Grzymek efter förarbete av Linus Kjellgren.

Stor matchhjälte för Tyresö Hanviken J20 blev Edvin Hurtig som 1.07 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Tyresö Hanviken J20 har tre segrar och två förluster och 12–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sollentuna har fyra vinster och en förlust och 16–7 i målskillnad.

Det här var fjärde mötet mellan Tyresö Hanviken J20 och Sollentuna den här säsongen. Tyresö Hanviken Hockey vann de två första mötena. Sollentuna HC vann senast lagen möttes.

Lördag 14 februari möter Tyresö Hanviken J20 IK Göta hemma 16.00 och Sollentuna möter Nacka hemma 14.30.

Tyresö Hanviken J20–Sollentuna 2–1 (0–1, 0–0, 1–0, 1–0)

U20 region öst fortsättning herr, Tyresö Ishall

Första perioden: 0–1 (19.07) Branislav Fatul.

Tredje perioden: 1–1 (42.59) Lukas Grzymek (Linus Kjellgren).

Förlängning: 2–1 (61.07) Edvin Hurtig (Gustaf Bredin, Aron Ahnlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyresö Hanviken J20: 3-0-2

Sollentuna: 4-1-0

Nästa match:

Tyresö Hanviken J20: IK Göta, hemma, 14 februari 16.00

Sollentuna: Nacka HK, hemma, 14 februari 14.30