Tyresö Hanviken J20 besegrade Enköping efter Mathias Frantz dubbel

Tyresö Hanviken J20 vann med 6–4 mot Enköping

Mathias Frantz tvåmålsskytt för Tyresö Hanviken J20

Kevin Eklund avgjorde för Tyresö Hanviken J20

Det blev Tyresö Hanviken J20 som gick segrande ur mötet med Enköping i U20 region öst herr på bortaplan, med 6–4 (2–0, 1–1, 3–3).

Mathias Frantz gjorde två mål för Tyresö Hanviken J20

Tyresö Hanviken J20 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Tyresö Hanviken J20 ökade ledningen till 0–3, på nytt genom Mathias Frantz efter 18.06 i andra perioden.

Enköping reducerade dock till 1–3 genom Emil De Pourbaix med 1.01 kvar att spela av perioden. Tredje perioden slutade 3–3 och Tyresö Hanviken J20 vann matchen med 6–4.

Tim Rillver gjorde ett mål för Tyresö Hanviken J20 och spelade fram till två mål. Christoffer Siemerling gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Enköping.

Enköping har en vinst och fyra förluster och 14–23 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tyresö Hanviken J20 har tre vinster och två förluster och 19–11 i målskillnad.

Med tre omgångar kvar är Enköping på nionde plats i tabellen medan Tyresö Hanviken J20 är på fjärde plats.

När lagen möttes senast vann Tyresö Hanviken Hockey med 11–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 15 november. Då möter Enköping Vallentuna i Vallentuna Ishall 17.40. Tyresö Hanviken J20 tar sig an Nyköping borta 13.00.

Enköping–Tyresö Hanviken J20 4–6 (0–2, 1–1, 3–3)

U20 region öst herr, Bahcohallen

Första perioden: 0–1 (7.53) Tim Rillver (Arvid Blom, Aron Ahnlund), 0–2 (19.27) Mathias Frantz (Tim Rillver).

Andra perioden: 0–3 (38.06) Mathias Frantz (Lukas Grzymek, Tim Rillver), 1–3 (38.59) Emil De Pourbaix (Christoffer Siemerling, Dylan Hjelmberg).

Tredje perioden: 2–3 (44.39) Christoffer Siemerling (Isak Heikman), 3–3 (46.09) Isak Heikman (Christoffer Siemerling, Felix Gustafsson), 3–4 (52.08) William Due-Boje (Liam Enersen Tysk, Edvin Hurtig), 3–5 (52.33) Kevin Eklund (Liam Enersen Tysk, Liam Norman), 4–5 (54.54) Felix Gustafsson (Tomasz Marzec, Hugo Hedenfalk), 4–6 (59.05) Leonard Magnusson (Gustaf Bredin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 1-0-4

Tyresö Hanviken J20: 3-1-1

Nästa match:

Enköping: Vallentuna Hockey, borta, 15 november

Tyresö Hanviken J20: Nyköpings HF Ungdom, borta, 15 november