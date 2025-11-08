Tyresö Hanviken J20 avgjorde i straffläggningen hemma mot Sollentuna

Tyresö Hanviken J20 segrade – 2–1 efter straffar

Aron Ahnlund avgjorde för Tyresö Hanviken J20

Andra förlusten i följd för Sollentuna

Det blev en riktigt tajt match när Tyresö Hanviken J20 tog emot Sollentuna i U20 region öst herr. Matchen avgjordes först efter straffar där Tyresö Hanviken J20 var starkast. Slutresultatet blev 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0). Aron Ahnlund blev hjälte i straffläggningen.

Enköping nästa för Tyresö Hanviken J20

Första perioden blev mållös. 8.46 in i andra perioden spräckte Tyresö Hanviken J20 nollan genom Gustaf Bredin assisterad av William Due-Boje och Albin Carlsson. 13.56 in i tredje perioden nätade Sollentunas Tage Edvardsson framspelad av Joel Ishäll och Cesar Halldin och kvitterade. Tyresö Hanviken J20:s Aron Ahnlund satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Det här var Tyresö Hanviken J20:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Sollentunas tredje uddamålsförlust.

Tyresö Hanviken J20:s nya tabellposition är fjärde plats medan Sollentuna är på sjunde plats. Sollentuna har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 19 oktober låg laget på andra plats.

Lagens första möte för säsongen vann Tyresö Hanviken Hockey med 4–0.

I nästa match, måndag 10 november möter Tyresö Hanviken J20 Enköping borta i Bahcohallen 19.40 medan Sollentuna spelar hemma mot Almtuna 19.30.

Tyresö Hanviken J20–Sollentuna 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0)

U20 region öst herr, Tyresö Ishall

Andra perioden: 1–0 (28.46) Gustaf Bredin (William Due-Boje, Albin Carlsson).

Tredje perioden: 1–1 (53.56) Tage Edvardsson (Joel Ishäll, Cesar Halldin).

Straffar: 2–1 (65.00) Aron Ahnlund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyresö Hanviken J20: 3-1-1

Sollentuna: 2-1-2

Nästa match:

Tyresö Hanviken J20: Enköpings SK HK, borta, 10 november

Sollentuna: Almtuna IS, hemma, 10 november