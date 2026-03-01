Tyresö Hanviken Hockey vann stort senast – nu tog Brinken revansch

Brinken vann med 2–0 mot Tyresö Hanviken Hockey

Daniel Grypishyn avgjorde för Brinken

Tredje raka segern för Brinken

Det var ombytta roller när Brinken tog emot Tyresö Hanviken Hockey i Lejonhallen på söndagen. Brinken vann matchen i U18 regional öst fortsättning vår med 2–0 (0–0, 1–0, 1–0). I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Tyresö Hanviken Hockey med hela 7–2.

Brinken–Tyresö Hanviken Hockey – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

12.31 in i andra perioden spräckte Brinken nollan genom Daniel Grypishyn framspelad av Ivan Litvinsson och Jakob Edelman.

Laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med 21 sekunder kvar att spela genom Timo Melicharek efter förarbete från Hugo Friberg. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har Tyresö Hanviken Hockey vunnit.

Brinken tar sig an Värmdö i nästa match borta torsdag 5 mars 20.00. Tyresö Hanviken Hockey möter samma dag 19.40 Viggbyholm hemma.

Brinken–Tyresö Hanviken Hockey 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Lejonhallen

Andra perioden: 1–0 (32.31) Daniel Grypishyn (Ivan Litvinsson, Jakob Edelman).

Tredje perioden: 2–0 (59.39) Timo Melicharek (Hugo Friberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brinken: 3-1-1

Tyresö Hanviken Hockey: 4-0-1

Nästa match:

Brinken: Värmdö HC, borta, 5 mars 20.00

Tyresö Hanviken Hockey: Viggbyholms IK, hemma, 5 mars 19.40