Tyresö Hanviken Hockey vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Nacka

Tyresö Hanviken Hockey vann med 2–0 mot Nacka

Vilmer Smedmark avgjorde för Tyresö Hanviken Hockey

Tyresö Hanviken Hockeys starka defensiv briljerade

Det blev seger för Tyresö Hanviken Hockey hemma mot Nacka i U18 regional öst fortsättning vår. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Tyresö Hanviken Hockey drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 2–0 (0–0, 0–0, 2–0).

Värmdö nästa för Tyresö Hanviken Hockey

Det gjordes inga mål under matchens första 40 minuter.

Tyresö Hanviken Hockey tog ledningen först efter fyra minuter i tredje perioden genom Vilmer Smedmark efter förarbete av Steven Baremo och Emil Perving.

Jonatan Tapper stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med 1.11 kvar att spela. 2–0-målet blev matchens sista.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Tyresö Hanviken Hockey med 2–1.

Det här var fjärde mötet mellan Tyresö Hanviken Hockey och Nacka den här säsongen. Tyresö Hanviken Hockey har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Nacka HK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Tyresö Hanviken Hockey tar sig an Värmdö i nästa match borta torsdag 8 januari 20.00. Nacka möter samma dag 19.00 Flemingsberg hemma.

Tyresö Hanviken Hockey–Nacka 2–0 (0–0, 0–0, 2–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Tyresö Ishall

Tredje perioden: 1–0 (44.49) Vilmer Smedmark (Steven Baremo, Emil Perving), 2–0 (58.49) Jonatan Tapper.

Nästa match:

Tyresö Hanviken Hockey: Värmdö HC, borta, 8 januari 20.00

Nacka: Flemingsbergs IK, hemma, 8 januari 19.00