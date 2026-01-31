Tvåmålsunderläge vändes till seger för Vänersborg mot KRIF Hockey J20

Det såg länge tungt ut för Vänersborg i matchen med KRIF Hockey J20 i U20 juniorettan syd herr i Soft Center Arena, eftersom KRIF Hockey J20 som ledde med 4–2 i början av tredje perioden. Men Vänersborg vände och vann lördagens match med 6–4 (0–1, 2–2, 4–1).

Alex Bergström gjorde tre mål för Vänersborg

KRIF Hockey J20 tog ledningen efter 10.32 genom Olle Johansson på pass av Sigge Harrysson och Amandus Alm.

KRIF Hockey J20 inledde andra perioden med att göra 2–0 genom Emil Petersen innan Vänersborg svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Alex Bergström för framspelad av Carl Arvidsson och Teodor Ohlsson efter 2.39.

I slutminuterna var det dock KRIF Hockey J20 som tog greppet. Malte Jonsson gjorde 3–2 efter 4.36, på pass av Sigge Harrysson.

I tredje perioden gick KRIF Hockey J20 upp i en 4–2-ledning med 19.17 kvar att spela. Men Vänersborg vände matchen och vann med 6–4. Det matchvinnande 5–4-målet gjorde Alvin Lindqvist med 2.08 kvar att spela av matchen.

Vänersborgs Alex Bergström stod för fyra poäng, varav tre mål, Teodor Ohlsson gjorde ett mål och tre assist och Carl Arvidsson hade tre assists.

Det här betyder att Vänersborg ligger på åttonde plats i tabellen och KRIF Hockey J20 är på sjunde plats.

När lagen möttes senast vann KRIF med 8–6.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 3 februari. Då möter KRIF Hockey J20 Västervik i LF Arena 19.00. Vänersborg tar sig an Kållered hemma 19.30.

KRIF Hockey J20–Vänersborg 4–6 (1–0, 2–2, 1–4)

U20 juniorettan syd herr, Soft Center Arena

Första perioden: 1–0 (10.32) Olle Johansson (Sigge Harrysson, Amandus Alm).

Andra perioden: 2–0 (20.29) Emil Petersen (Adam Larsson), 2–1 (21.00) Alex Bergström (Teodor Ohlsson), 2–2 (22.39) Alex Bergström (Carl Arvidsson, Teodor Ohlsson), 3–2 (24.36) Malte Jonsson (Sigge Harrysson).

Tredje perioden: 4–2 (40.43) Liam Mattsson (Adam Larsson, Melvin Wetter), 4–3 (44.17) Teodor Ohlsson (Carl Arvidsson, Alfred Bohman), 4–4 (51.42) Elliot Genborg (William Andersson), 4–5 (57.52) Alvin Lindqvist (Carl Arvidsson, Alex Bergström), 4–6 (58.16) Alex Bergström (Teodor Ohlsson, Alvin Lindqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

KRIF Hockey J20: 1-0-4

Vänersborg: 2-0-3

Nästa match:

KRIF Hockey J20: Västerviks IK, borta, 3 februari 19.00

Vänersborg: Kållered, hemma, 3 februari 19.30