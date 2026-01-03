Tvåmålsunderläge vändes till seger för Örnsköldsvik Hockey mot Bodens HF

Örnsköldsvik Hockey var illa ute hemma i Skyttishallen i mötet med Bodens HF i hockeyettan norra. Bortalaget Bodens HF ledde med 3–1 med tio minuter kvar av matchen, men Örnsköldsvik Hockey vände och vann lördagens match med 4–3 (0–2, 1–0, 2–1, 1–0) efter förlängning.

Segermålet för Örnsköldsvik Hockey stod Marcus Schill för 1.24 in i förlängningen.

Örnsköldsvik Hockey hade inför matchen förlorat de senaste fyra mötena mot Bodens HF.

Bodens HF började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 2.23 slog Alexander Wallin till efter förarbete från Viktor Arespång och Simon Andersson.

Efter 12.39 ökade också ledningen när laget gjorde 0–2 när Nils Thomasson slog till på passning från Joshua Laframboise och Elias Callgren.

Efter 19.33 i andra perioden nätade Oskar Byström framspelad av Frans Westberg-Gren och Tobias Oskarsson och reducerade åt Örnsköldsvik Hockey.

I tredje perioden gick Bodens HF upp i en 3–1-ledning med 10.10 kvar att spela. Men Örnsköldsvik Hockey vände matchen och vann med 4–3. Det matchvinnande 4–3-målet gjorde Marcus Schill med 18.36 kvar att spela av matchen.

Tobias Oskarsson och Frans Westberg-Gren gjorde ett mål och två assist var för Örnsköldsvik Hockey.

I nästa match möter Örnsköldsvik Hockey Strömsbro hemma och Bodens HF möter Hudiksvall borta. Båda matcherna spelas söndag 4 januari 16.00.

Örnsköldsvik Hockey–Bodens HF 4–3 (0–2, 1–0, 2–1, 1–0)

Hockeyettan norra, Skyttishallen

Första perioden: 0–1 (2.23) Alexander Wallin (Viktor Arespång, Simon Andersson), 0–2 (12.39) Nils Thomasson (Joshua Laframboise, Elias Callgren).

Andra perioden: 1–2 (39.33) Oskar Byström (Frans Westberg-Gren, Tobias Oskarsson).

Tredje perioden: 1–3 (49.50) Andreas Nilsson (Daniel Mannberg, Viktor Arespång), 2–3 (55.57) Frans Westberg-Gren (Tobias Oskarsson, Kasperi Lehtonen), 3–3 (59.49) Tobias Oskarsson (Felix Hälldahl, Frans Westberg-Gren).

Förlängning: 4–3 (61.24) Marcus Schill (Edgar Svennberg Berger).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örnsköldsvik Hockey: 4-0-1

Bodens HF: 4-1-0

Nästa match:

Örnsköldsvik Hockey: Strömsbro IF, hemma, 4 januari 16.00

Bodens HF: Hudiksvalls HC, borta, 4 januari 16.00