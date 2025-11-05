Tvåmålsunderläge vändes till seger för Dallas mot Edmonton

Dallas segrade – 4–3 efter straffar

Mikko Rantanen tvåmålsskytt för Dallas

Andra raka förlusten för Edmonton

Det såg länge mörkt ut för Dallas i mötet med Edmonton, som ledde med 3–1 med tolv minuter kvar av matchen i NHL i American Airlines Center. Men Dallas vände och vann onsdagens match med 4–3 (0–2, 1–0, 2–1, 0–0, 1–0).

Edmonton tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara tre minuter. Efter 9.15 i andra perioden nätade Mikko Rantanen på pass av Wyatt Johnston och Jason Robertson och reducerade åt Dallas. Edmonton utökade ledningen igen genom Connor McDavid efter 7.55 i tredje perioden.

Dallas reducerade och kvitterade till 3–3 genom Mikko Rantanen och Miro Heiskanen i tredje perioden. Laget tog ledningen efter 5.00.

Dallas Mikko Rantanen stod för två mål och ett assist och Wyatt Johnston hade tre assists.

Det här var Dallas sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Edmontons sjätte uddamålsförlust.

I nästa omgång har Dallas Anaheim Ducks hemma i American Airlines Center, fredag 7 november 02.00. Edmonton spelar hemma mot Colorado söndag 9 november 04.00.

Dallas–Edmonton 4–3 (0–2, 1–0, 2–1, 0–0, 1–0)

NHL, American Airlines Center

Första perioden: 0–1 (3.42) Vasilij Podkolzin (Jack Roslovic, Evan Bouchard), 0–2 (7.09) Leon Draisaitl (Jack Roslovic, Connor McDavid).

Andra perioden: 1–2 (29.15) Mikko Rantanen (Wyatt Johnston, Jason Robertson).

Tredje perioden: 1–3 (47.55) Connor McDavid (Ryan Nugent-Hopkins, Andrew Mangiapane), 2–3 (48.44) Mikko Rantanen (Wyatt Johnston, Alexander Petrovic), 3–3 (52.23) Miro Heiskanen (Mikko Rantanen, Wyatt Johnston).

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 3-2-0

Edmonton: 2-2-1

Nästa match:

Dallas: Anaheim Ducks, hemma, 7 november

Edmonton: Colorado Avalanche, hemma, 9 november