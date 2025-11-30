Tvåmålsunderläge vändes till seger för AIK mot Huddinge IK

Seger för AIK med 4–3 efter förlängning

Elliot Östervall Lewis matchvinnare för AIK

Sjätte förlusten i följd för Huddinge IK

AIK var illa ute hemma i Ulriksdals IP i mötet med Huddinge IK i U18 regional öst topp 6 herr. Bortalaget Huddinge IK ledde med 3–1 med 14 minuter kvar av matchen, men AIK vände och vann söndagens match med 4–3 (0–1, 0–1, 3–1, 1–0) efter förlängning.

Elliot Östervall Lewis stod för AIK:s avgörande mål efter bara 54 sekunder i förlängningen.

I och med detta har Huddinge IK sex förluster i rad.

Djurgården nästa för AIK

Oscar Gisslander gav gästande Huddinge IK ledningen efter 18.52 framspelad av Theodor Norström och Anton Skoog Sjölund.

Efter 7.45 i andra perioden nätade Ludvig Roos framspelad av Elias Fredriksson och Oskar Klingvall och gjorde 0–2.

I tredje perioden gick Huddinge IK upp i en 3–1-ledning med 14.38 kvar att spela. Men AIK vände matchen och vann med 4–3. Det matchvinnande 4–3-målet gjorde Elliot Östervall Lewis med 19.06 kvar att spela av matchen.

Matchvinnare för hemmalaget AIK 54 sekunder in i förlängningen blev Elliot Östervall Lewis med det avgörande målet i förlängningen.

AIK:s Rasmus Kennlöv stod för ett mål och två assists.

Förlusten var Huddinge IK:s andra uddamålsförlust.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Tisdag 2 december möter AIK Djurgården borta 19.00 och Huddinge IK möter Almtuna borta 19.30.

AIK–Huddinge IK 4–3 (0–1, 0–1, 3–1, 1–0)

U18 regional öst topp 6 herr, Ulriksdals IP

Första perioden: 0–1 (18.52) Oscar Gisslander (Theodor Norström, Anton Skoog Sjölund).

Andra perioden: 0–2 (27.45) Ludvig Roos (Elias Fredriksson, Oskar Klingvall).

Tredje perioden: 1–2 (43.08) Tobias Pärmeteg (Rasmus Kennlöv, Arvid Ermeskog), 1–3 (45.22) Hugo Christersson (Salim Ismailov), 2–3 (49.16) Linus Sundberg, 3–3 (50.45) Rasmus Kennlöv (Elliot Östervall Lewis).

Förlängning: 4–3 (60.54) Elliot Östervall Lewis (Rasmus Kennlöv).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 2-0-3

Huddinge IK: 0-1-4

Nästa match:

AIK: Djurgårdens IF, borta, 2 december

Huddinge IK: Almtuna IS, borta, 2 december