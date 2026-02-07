Två snabba mål i sista perioden avgjorde för Vännäs HC U18 mot Njurunda U18

Vännäs HC U18 vann med 4–2 mot Njurunda U18

Vännäs HC U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Gabriel Johansson med två mål för Vännäs HC U18

En jämn match mellan hemmalaget Vännäs HC U18 och gästande Njurunda U18 avgjordes först i tredje perioden, där Leon Torneus gjorde 3–2 och Gabriel Johansson två minuter senare gjorde 4–2. Vännäs HC U18 vann matchen i U18 division 1 norra B fortsättning herr med 4–2 (1–1, 1–1, 2–0).

Segern var Vännäs HC U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Leon Torneus blev matchvinnare

Nemo Norberg gav Njurunda U18 ledningen efter 7.24 med assist av Oskar Sandström. Vännäs HC U18 kvitterade till 1–1 efter 8.04 när Gabriel Johansson fick träff efter förarbete från Leo Kärman och Floyd Åström.

Vännäs HC U18 gjorde också 2–1 efter 6.21 i andra perioden när Lucas Noren fick träff framspelad av Hugo Engman och Vincent Dahl Franzén. Njurunda U18:s Anton Inkinen gjorde 2–2 efter 18.21 på pass av Alexander Berg.

17.47 in i tredje perioden slog Leon Torneus till på pass av Hugo Engman och gav laget ledningen. Gabriel Johansson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–2-mål med 53 sekunder kvar att spela efter förarbete av Jonathan Ebbhagen. 4–2-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Vännäs HC U18 ligger på fjärde plats i tabellen och Njurunda U18 är på sjunde plats. Så sent som den 9 januari låg Vännäs HC U18 på nionde plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Vännäs HC U18 tar sig an Kovland U18 i nästa match hemma söndag 8 februari 16.30. Njurunda U18 möter samma dag 12.15 Tegs SK U18 borta.

Vännäs HC U18–Njurunda U18 4–2 (1–1, 1–1, 2–0)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 0–1 (7.24) Nemo Norberg (Oskar Sandström), 1–1 (8.04) Gabriel Johansson (Leo Kärman, Floyd Åström).

Andra perioden: 2–1 (26.21) Lucas Noren (Hugo Engman, Vincent Dahl Franzén), 2–2 (38.21) Anton Inkinen (Alexander Berg).

Tredje perioden: 3–2 (57.47) Leon Torneus (Hugo Engman), 4–2 (59.07) Gabriel Johansson (Jonathan Ebbhagen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vännäs HC U18: 4-0-1

Njurunda U18: 3-0-2

Nästa match:

Vännäs HC U18: Kovlands IshF, hemma, 8 februari 16.30

Njurunda U18: Tegs SK Hockey Ungdom, borta, 8 februari 12.15