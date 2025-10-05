Prenumerera

Logga in

Två snabba mål i sista perioden avgjorde för Skellefteå AIK U20 mot Björklöven

Author image
Hockeysverige
Skribent

Följ HockeySverige på

Google news

En jämn match mellan hemmalaget Skellefteå AIK U20 och gästande Björklöven avgjordes först i tredje perioden, där Viktor Klingsell gjorde 3–2 och Herbert Hällis 23 sekunder senare gjorde 4–2. Skellefteå AIK U20 vann matchen i U20 nationell norra med 4–2 (0–2, 2–0, 2–0).

Därmed har Skellefteå AIK U20 vunnit fyra matcher i rad i U20 nationell norra.

Brynäs nästa för Skellefteå AIK U20

Björklöven tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt sex minuter. Skellefteå AIK U20 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Theo Landström och Olof Hjalmar i andra perioden. Skellefteå AIK U20 startade tredje perioden bäst och gick från 2–2 till 4–2 genom två snabba mål tidigt i perioden av Viktor Klingsell och Herbert Hällis och avgjorde matchen.

Skellefteå AIK U20:s Theo Landström stod för ett mål och två assists.

Skellefteå AIK U20 har fyra segrar och en förlust och 24–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Björklöven har två vinster och tre förluster och 20–23 i målskillnad.

I nästa match, lördag 11 oktober möter Skellefteå AIK U20 Brynäs hemma i Skellefteå Kraft Arena 15.30 medan Björklöven spelar borta mot Leksand 18.00.

Skellefteå AIK U20–Björklöven 4–2 (0–2, 2–0, 2–0)

U20 nationell norra, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (2.49) Philip Hemmyr (Adam Persson, William Larsson-Nygren), 0–2 (8.21) Philip Hemmyr (Rasmus Becker, Jacob Söderberg-Nelson).

Andra perioden: 1–2 (22.07) Theo Landström (Noel Nyberg, Vincent Wedin), 2–2 (36.48) Olof Hjalmar (Viktor Klingsell, Theo Landström).

Tredje perioden: 3–2 (45.26) Viktor Klingsell (Linus Debou Rudslätt, Theo Landström), 4–2 (45.49) Herbert Hällis (Hjalmar Nilsén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK U20: 4-1-0

Björklöven: 2-0-3

Nästa match:

Skellefteå AIK U20: Brynäs IF, hemma, 11 oktober

Björklöven: Leksand, borta, 11 oktober

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen