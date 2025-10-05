Två snabba mål i sista perioden avgjorde för Skellefteå AIK U20 mot Björklöven

Skellefteå AIK U20 vann med 4–2 mot Björklöven

Skellefteå AIK U20:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Viktor Klingsell avgjorde för Skellefteå AIK U20

En jämn match mellan hemmalaget Skellefteå AIK U20 och gästande Björklöven avgjordes först i tredje perioden, där Viktor Klingsell gjorde 3–2 och Herbert Hällis 23 sekunder senare gjorde 4–2. Skellefteå AIK U20 vann matchen i U20 nationell norra med 4–2 (0–2, 2–0, 2–0).

Därmed har Skellefteå AIK U20 vunnit fyra matcher i rad i U20 nationell norra.

Brynäs nästa för Skellefteå AIK U20

Björklöven tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt sex minuter. Skellefteå AIK U20 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Theo Landström och Olof Hjalmar i andra perioden. Skellefteå AIK U20 startade tredje perioden bäst och gick från 2–2 till 4–2 genom två snabba mål tidigt i perioden av Viktor Klingsell och Herbert Hällis och avgjorde matchen.

Skellefteå AIK U20:s Theo Landström stod för ett mål och två assists.

Skellefteå AIK U20 har fyra segrar och en förlust och 24–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Björklöven har två vinster och tre förluster och 20–23 i målskillnad.

I nästa match, lördag 11 oktober möter Skellefteå AIK U20 Brynäs hemma i Skellefteå Kraft Arena 15.30 medan Björklöven spelar borta mot Leksand 18.00.

Skellefteå AIK U20–Björklöven 4–2 (0–2, 2–0, 2–0)

U20 nationell norra, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (2.49) Philip Hemmyr (Adam Persson, William Larsson-Nygren), 0–2 (8.21) Philip Hemmyr (Rasmus Becker, Jacob Söderberg-Nelson).

Andra perioden: 1–2 (22.07) Theo Landström (Noel Nyberg, Vincent Wedin), 2–2 (36.48) Olof Hjalmar (Viktor Klingsell, Theo Landström).

Tredje perioden: 3–2 (45.26) Viktor Klingsell (Linus Debou Rudslätt, Theo Landström), 4–2 (45.49) Herbert Hällis (Hjalmar Nilsén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK U20: 4-1-0

Björklöven: 2-0-3

Nästa match:

Skellefteå AIK U20: Brynäs IF, hemma, 11 oktober

Björklöven: Leksand, borta, 11 oktober