Två snabba mål i sista perioden avgjorde för Norrtälje mot Bodens HF

Norrtälje segrade – 4–2 mot Bodens HF

Norrtäljes Gabriel Melin tvåmålsskytt

Olle Fagerström matchvinnare för Norrtälje

En jämn match mellan hemmalaget Norrtälje och gästande Bodens HF avgjordes först i tredje perioden, där Gabriel Melin gjorde 2–2 och Olle Fagerström drygt en minut senare gjorde 3–2. Norrtälje vann matchen i hockeyettan norra med 4–2 (1–0, 0–1, 3–1).

Gabriel Melin med två mål för Norrtälje

Norrtälje tog ledningen efter tio minuters spel genom Gabriel Melin.

Efter 12.30 i andra perioden slog Elias Callgren till framspelad av Alexander Wallin och Simon Andersson och kvitterade för Bodens HF.

Bodens HF gjorde 1–2 genom Alexander Wallin efter 7.47 i tredje perioden.

Norrtälje gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2. Ödman-Hadzinikolics 4–2-mål kom med 60 sekunder kvar av matchen.

Oliver Ödman-Hadzinikolic gjorde ett mål för Norrtälje och spelade dessutom fram till två mål.

Norrtälje ligger på tionde plats i tabellen efter matchen medan Bodens HF är på femte plats. Ett fint lyft i tabellen för Norrtälje som så sent som den 3 januari låg på 14:e plats.

I nästa omgång har Norrtälje Surahammar borta i XLNT AKUSTIK Arena, onsdag 21 januari 19.00. Bodens HF spelar borta mot Falu IF lördag 17 januari 16.00.

Norrtälje–Bodens HF 4–2 (1–0, 0–1, 3–1)

Hockeyettan norra, Roslagens Sparbank Arena

Första perioden: 1–0 (10.00) Gabriel Melin.

Andra perioden: 1–1 (32.30) Elias Callgren (Alexander Wallin, Simon Andersson).

Tredje perioden: 1–2 (47.47) Alexander Wallin (Viktor Arespång), 2–2 (53.32) Gabriel Melin (Oliver Ödman-Hadzinikolic, Calle Dahlin), 3–2 (54.57) Olle Fagerström (Oliver Ödman-Hadzinikolic, Calle Dahlin), 4–2 (60.00) Oliver Ödman-Hadzinikolic.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Norrtälje: 3-0-2

Bodens HF: 2-1-2

Nästa match:

Norrtälje: Surahammars IF, borta, 21 januari 19.00

Bodens HF: Falu IF, borta, 17 januari 16.00