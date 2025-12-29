Två snabba mål i sista perioden avgjorde för Modo Hockey mot Skellefteå AIK

Modo Hockey vann med 2–1 mot Skellefteå AIK

Alexis Paddington avgjorde för Modo Hockey

Tredje raka förlusten för Skellefteå AIK

En jämn match mellan hemmalaget Modo Hockey och gästande Skellefteå AIK avgjordes först i tredje perioden, där Mira Hallin gjorde 1–0 och Alexis Paddington 47 sekunder senare gjorde 2–0. Modo Hockey vann matchen i SDHL med 2–1 (0–0, 0–0, 2–1).

– En stark match över 60 minuter. Vi gjorde ett bra jobb med att kontrollera matchen. Vi matchade deras fysik och skapade många bra val och höll ut tills de slutligen gick in, tyckte Modo Hockeys tränare Jared Cipparone.

Modo Hockey–Skellefteå AIK – mål för mål

Varken Modo Hockey eller Skellefteå AIK fick till det i avsluten i de två första perioderna.

Modo Hockey startade tredje perioden bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Mira Hallin och Alexis Paddington. Skellefteå AIK gjorde 1–2 genom Ida Kuoppala efter 09.37 men kom aldrig närmare.

I nästa match möter Modo Hockey HV 71 hemma och Skellefteå AIK möter Djurgården hemma. Båda matcherna spelas fredag 9 januari 19.00.

Modo Hockey–Skellefteå AIK 2–1 (0–0, 0–0, 2–1)

SDHL, Hägglunds Arena

Tredje perioden: 1–0 (40.11) Mira Hallin (Maja Grundström), 2–0 (40.58) Alexis Paddington (Sarah Marchand, Courtney Vorster), 2–1 (49.37) Ida Kuoppala (Leia Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 2-3-0

Skellefteå AIK: 2-1-2

Nästa match:

Modo Hockey: HV 71, hemma, 9 januari 19.00

Skellefteå AIK: Djurgårdens IF, hemma, 9 januari 19.00