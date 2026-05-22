Sverige tog hem segern mot Italien

Sverige vann med 3–0 (2–0, 1–0, 0–0) på hemmaplan mot Italien i VM Grupp B herr.

Det var sjunde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Sverige.

Carl Grundström gjorde 1–0 till Sverige efter nio minuter på pass av Erik Brännström och Jack Berglund. Efter 19.27 gjorde laget 2–0 när Ivar Stenberg fick träff efter förarbete från Viggo Björck och Lucas Raymond.

Sverige gjorde också 3–0 genom Ivar Stenberg på passning från Viggo Björck och Lucas Raymond efter 8.04 i andra perioden.

Tredje perioden blev mållös och Sverige höll i sin 3–0-ledning och vann.

Italien har startat svagt och är helt utan poäng efter fem spelade matcher. Sverige har nio poäng.

I nästa omgång har Sverige Norge borta, lördag 23 maj 20.20. Italien spelar borta mot Danmark söndag 24 maj 16.20.

Första perioden: 1–0 (9.09) Carl Grundström (Erik Brännström, Jack Berglund), 2–0 (19.27) Ivar Stenberg (Viggo Björck, Lucas Raymond).

Andra perioden: 3–0 (28.04) Ivar Stenberg (Viggo Björck, Lucas Raymond).

Utvisningar, Sverige: 3×2 min. Italien: 4×2 min.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sverige: 3-0-2

Italien: 0-0-5

