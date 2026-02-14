Två snabba mål i sista perioden avgjorde för Bodens HF U18 mot Kiruna IF U18

Bodens HF U18 segrade – 3–1 mot Kiruna IF U18

Bodens HF U18:s Isak Schylander tvåmålsskytt

Andra förlusten i följd för Kiruna IF U18

En jämn match mellan hemmalaget Bodens HF U18 och gästande Kiruna IF U18 avgjordes först i tredje perioden, där Isak Schylander gjorde 2–1 och Isak Schylander två minuter senare gjorde 3–1. Bodens HF U18 vann matchen i U18 division 1 norra A fortsättning herr med 3–1 (1–0, 0–1, 2–0).

Bodens HF U18 tog ledningen efter elva minuters spel genom Richard Bina efter pass från Riko Pippuri.

Efter 4.06 i andra perioden nätade Simon Holmblad på pass av Hugo Karlström och Liam Forsman och kvitterade för Kiruna IF U18.

14.06 in i tredje perioden satte Isak Schylander pucken framspelad av Melvin Nyman och Richard Bina och gav laget ledningen. Efter 16.07 nätade Isak Schylander på nytt på pass av Elton Bjärenfall och Edvin Moritz och ökade ledningen för Bodens HF U18. 3–1-målet blev matchens sista.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Bodens HF U18 med 15–15 och Kiruna IF U18 med 13–18 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Bodens HF vunnit.

Nästa motstånd för Bodens HF U18 är Brooklyn Tigers UHF U18. Lagen möts måndag 16 februari 19.00 i Hive Arena. Kiruna IF U18 tar sig an Brooklyn Tigers UHF U18 hemma lördag 21 februari 11.30.

Bodens HF U18–Kiruna IF U18 3–1 (1–0, 0–1, 2–0)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Hive Arena

Första perioden: 1–0 (11.29) Richard Bina (Riko Pippuri).

Andra perioden: 1–1 (24.06) Simon Holmblad (Hugo Karlström, Liam Forsman).

Tredje perioden: 2–1 (54.06) Isak Schylander (Melvin Nyman, Richard Bina), 3–1 (56.07) Isak Schylander (Elton Bjärenfall, Edvin Moritz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bodens HF U18: 3-1-1

Kiruna IF U18: 3-0-2

Nästa match:

Bodens HF U18: Brooklyn Tigers UHF, hemma, 16 februari 19.00

Kiruna IF U18: Brooklyn Tigers UHF, hemma, 21 februari 11.30