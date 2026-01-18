Två snabba mål i sista perioden avgjorde för Almtuna mot Timrå IK U18

Almtuna segrade – 4–1 mot Timrå IK U18

Martin Kristoffer Moestue Lindseth matchvinnare för Almtuna

Andra raka segern för Almtuna

En jämn match mellan hemmalaget Timrå IK U18 och gästande Almtuna avgjordes först i tredje perioden, där Anton Persson gjorde 1–3 och Melker Halvarsson en minut senare gjorde 1–4. Almtuna vann matchen i U18 Nationell norra herr med 4–1 (0–1, 1–0, 3–0).

Timrå IK U18:s tränare Martin Nilsson tyckte till om matchen:

– En konstig match där vi aldrig riktigt hittar vår rytm. Vi kommer snett på det idag och det tar vi med oss i matchens samtliga minuter även om vi för spelet så blir vi aldrig tillräckligt spetsiga. Utan det blir lite av en matchbild som gynnar Almtuna mer än oss och tyvärr så får de inte puckarna i rätt lägen.

Timrå IK U18–Almtuna – mål för mål

Elton Sandman gjorde 1–0 till Timrå IK U18 efter tio minuters spel framspelad av Alvin Svanlund och Edvin Norin.

Efter 7.39 i andra perioden slog Robin Wallmark Holmström till framspelad av Martin Kristoffer Moestue Lindseth och Neo Björklund och kvitterade för Almtuna.

Almtuna spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 1–4 genom mål av Martin Kristoffer Moestue Lindseth, Anton Persson och Melker Halvarsson och avgjorde matchen.

Almtunas Neo Björklund hade tre assists.

Almtunas nya tabellposition är sjunde plats medan Timrå IK U18 är på tionde plats.

Den 1 mars tar lagen sig an varandra igen, då i Upplandsbilforum Arena.

Timrå IK U18 tar sig an Björklöven U18 i nästa match borta lördag 24 januari 16.00. Almtuna möter samma dag 13.00 Mora borta.

Timrå IK U18–Almtuna 1–4 (1–0, 0–1, 0–3)

U18 Nationell norra herr, SCA Arena

Första perioden: 1–0 (10.33) Elton Sandman (Alvin Svanlund, Edvin Norin).

Andra perioden: 1–1 (27.39) Robin Wallmark Holmström (Martin Kristoffer Moestue Lindseth, Neo Björklund).

Tredje perioden: 1–2 (52.39) Martin Kristoffer Moestue Lindseth (Neo Björklund, William Pecirep), 1–3 (58.10) Anton Persson (Neo Björklund), 1–4 (59.59) Melker Halvarsson (Jack Wernerson, Elias Berger).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK U18: 2-0-3

Almtuna: 2-0-3

Nästa match:

Timrå IK U18: IF Björklöven, borta, 24 januari 16.00

Almtuna: Mora IK, borta, 24 januari 13.00