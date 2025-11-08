Två snabba mål gav Tumba tre poäng mot Trångsund

Tumba vann med 7–5 mot Trångsund

Tumbas femte seger på de senaste fem matcherna

Felix Källström gjorde två mål för Tumba

Matchen mellan hemmalaget Trångsund och gästande Tumba var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Tumba med två snabba mål – genom Stephan Shestopalov till 5–6 och två minuter senare Alex Mykkänen till 5–7 och vann matchen i U20 division 1 östra C herr med 7–5 (0–1, 3–2, 4–2).

I och med detta har Tumba hela fem raka segrar i U20 division 1 östra C herr och behöver tre segrar till för att gå igenom serien obesegrade.

Stephan Shestopalov blev matchvinnare

Simon Horne gjorde 1–0 till Trångsund efter 17 minuters spel framspelad av Charlie Östlund Ramberg och Adam Ågfalck. I andra perioden var det i stället Tumba som hade övertaget. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 3–3.

Även i tredje perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–4 och matchen med 7–5.

Tumbas Cosmo Tiringer stod för fyra poäng, varav ett mål, Theo Norstedt hade fyra assists och Felix Källström gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

Trångsund har fem poäng och Tumba har 14 poäng efter fem omgångar.

När lagen möttes senast vann IFK Tumba IK med 5–2.

Måndag 10 november 20.00 spelar Trångsund hemma mot Haninge Anchors. Tumba möter IFK Salem borta i Salems Ishall torsdag 13 november 19.30.

Trångsund–Tumba 5–7 (1–0, 2–3, 2–4)

U20 division 1 östra C herr, Stortorpshallen

Första perioden: 1–0 (17.56) Simon Horne (Charlie Östlund Ramberg, Adam Ågfalck).

Andra perioden: 2–0 (20.46) Leo Claeson (Jacob Samuelsson), 2–1 (27.48) Petter Anemyr (Cosmo Tiringer, Theo Norstedt), 2–2 (31.55) Felix Källström (Cosmo Tiringer, Theo Norstedt), 3–2 (32.24) Charlie Östlund Ramberg (Carl Wormbs), 3–3 (38.39) Cosmo Tiringer (Felix Källström, Theo Norstedt).

Tredje perioden: 4–3 (40.19) Jacob Samuelsson (Elias Lammila, Kevin Keric), 4–4 (44.04) Felix Källström (Theo Norstedt), 4–5 (48.43) Yoshi Laurin (Elias Holger, Stephan Shestopalov), 5–5 (51.56) Carl Wormbs (Alexander Garpö, Marcus Drewsen), 5–6 (57.59) Stephan Shestopalov (Yoshi Laurin, Elias Holger), 5–7 (59.56) Alex Mykkänen (Max Linder, Cosmo Tiringer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Trångsund: 2-0-3

Tumba: 5-0-0

Nästa match:

Trångsund: Haninge Anchors HC, hemma, 10 november

Tumba: IFK Salem, borta, 13 november