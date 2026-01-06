Två snabba mål gav Oskarshamn tre poäng mot Helsingborg

Oskarshamn-seger med 4–3 mot Helsingborg

Olof Marklund matchvinnare för Oskarshamn

Helsingborg nu femte, Oskarshamn på andra plats

Matchen mellan hemmalaget Helsingborg och gästande Oskarshamn var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Oskarshamn med två snabba mål – genom Andre Franz till 2–3 och drygt en minut senare Olof Marklund till 2–4 och vann matchen i U20 region syd topp 6 med 4–3 (2–2, 0–0, 2–1).

– Kan inleda med att säga att det är en grym lagmoral som ligger bakom segern idag. Vi har inte fått träna på fyra dagar då ishallen varit stängd. Så en svår match att spela men som jag sa visar grabbarna moral, särskilt i tredje perioden där vi går ifrån till 4–2, vilket avgör matchen. Stor eloge till grabbarna, kommenterade Oskarshamns tränare Kalle Linnsand.

Jonstorp nästa för Oskarshamn

Helsingborg tog ledningen i början av första perioden genom Linus Leandersson.

Oskarshamn gjorde 1–1 genom Viggo Söderberg tidigt i matchen.

Helsingborg tog ledningen på nytt genom Viktor Andersson efter 6.50.

Oskarshamn gjorde 2–2 genom Leo Hendén efter 10.20.

Andra perioden blev mållös.

Oskarshamn startade också tredje perioden vassast. Laget gick från 2–2 till 2–4 genom mål av Andre Franz och Olof Marklund. Helsingborg gjorde 3–4 genom Conrad Svensson efter 18.10 men kom aldrig närmare.

Oskarshamns Viggo Söderberg stod för tre poäng, varav ett mål.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Oskarshamn med 9–4.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IK Oskarshamn vunnit.

Helsingborg möter Tingsryd J20 i nästa match borta lördag 10 januari 14.00. Oskarshamn möter samma dag Jonstorp hemma.

Helsingborg–Oskarshamn 3–4 (2–2, 0–0, 1–2)

U20 region syd topp 6, Olympiarinken

Första perioden: 1–0 (1.14) Linus Leandersson (Milton Karlsson), 1–1 (1.59) Viggo Söderberg (Isak Öman, Kevin Du Rietz), 2–1 (6.50) Viktor Andersson (Erik Allard, Felix Unger), 2–2 (10.20) Leo Hendén (Viggo Söderberg, Kevin Du Rietz).

Tredje perioden: 2–3 (43.04) Andre Franz (Wilmer Ärleskog, Viggo Söderberg), 2–4 (44.01) Olof Marklund (Leo Hendén), 3–4 (58.10) Conrad Svensson (Milton Karlsson).

Nästa match:

Helsingborg: Tingsryds AIF Utv, borta, 10 januari 14.00

Oskarshamn: Jonstorps IF IshF, hemma, 10 januari 14.00